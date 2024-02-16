https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/voyna-i-mir-ruslana-bartsyts-pamyati-abkhazskogo-uchenogo-1050178894.html

Война и мир Руслана Барцыц: памяти абхазского ученого

Война и мир Руслана Барцыц: памяти абхазского ученого

Ушел из жизни ученый-археолог, историк, кавалер ордена Леона Руслан Барцыц. Он был носителем редких знаний не только об истории, археологии, этнологии Абхазии... 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T15:48+0300

2024-02-16T15:48+0300

2024-02-16T16:06+0300

в абхазии

абхазия

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101875/03/1018750331_0:0:5844:3288_1920x0_80_0_0_b49fc8ff9ace32766adfb792001fb3bc.jpg

О жизни и научной деятельности Руслана Барцыц, читайте в материале Sputnik.Исключительный ученыйРуслан Барцыц был одним из тех немногих ученых, которых называют исключительным. Он был носителем редких знаний не только об истории, археологии, этнологии Абхазии, но и о ее природе. В одном из интервью Sputnik он говорил: “будь я президентом, я бы создал Министерство моря”. Он как никто другой знал тайны подземных и подводных миров Абхазии, и сколько всего еще не изученного морского материала в акватории страны.С 1987 года Барцыц работал в Абхазском институте языка, литературы и истории, был директором Пицундского государственного историко-архитектурного заповедника "Великий Питиунт". Всю свою жизнь он посвятил науке.По словам близкого друга ученого директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопуа, Барцыц был из той категории людей, которые серьезно и скрупулезно относились к своей работе.Нежданная войнаКогда началась Отечественная война народа Абхазии Руслан вместе с другом детства Левардом Барцыц стоял у истоков формирования Пицундского батальона.Сам Руслан в книге "Тот, который прикрывал" вспоминал, что Отечественная Война народа Абхазии, обрушилась внезапно, "хотя в последние десятилетия ситуация так нагнеталось, что было ясно: рано или поздно ее не избежать"."Если честно, сначала думали, что ничего серьезного, опять будет как во все предыдущие годы. Пройдут митинги, столкновения, но, в конце концов, разведут нас с грузинами по разные стороны – до следующего раза. Но уже в первые два-три дня войны появилось много тревожных вестей о боестолкновениях в Сухуме, первых жертвах из числа мирных жителей, отдыхающих и ополченцев, о десанте и пикетах в Гагре, где чуть не расстреляли моего младшего брата Германа, он просто чудом уцелел. В Пицунде народ сразу же "зашевелился", ребята стали стекаться к Храмовому комплексу: узнать новости, посовещаться, что и как делать. С Димой Хагба и Левардом Барцыц мы начали разрабатывать план обороны Пицунды. Карту пришлось чертить самим, потому что за несколько месяцев до того, по распоряжению из Тбилиси, были изъяты все карты Абхазии, включая школьные. Видно, уже тогда они готовились к агрессии", - писал Руслан Барцыц.В первые же дни набралось около 150 человек, готовых взять оружие в руки. Но поначалу самого оружия практически не было, только несколько охотничьих двустволок и один автомат Калашникова.Разведка и топографияРуслан Барцыц участвовал в освобождении Гагры. Затем он воевал на Гумистинском фронте. Там он получает первое ранение. Но это его не остановило. Он вернулся в строй, как только встал на ноги после полученного ранения.По приказу генерала Сосналиева были созданы службы разведки и топографии. Руслан становится заместителем начальника топографической службы. Группа состояла из таких больших ученых, как Демур Бжания, Анзор Агумаа, Руслан и Левард Барцыц. Все они работали над составлением карт по информации, которую добывали во время разведки.Разведкой занимались они же. Хотя верховный главнокомандующий Владислав Ардзинба не раз высказывался против того, чтобы братья вместе находились в одной группе, но Руслан на это смотрел иначе. Он говорил: “если со мной что-то случится, то Леварду без меня обратного пути домой нет”.По словам Леварда Барцыц, Руслан сыграл важную роль на Гумистинском фронте, разведчикам приходилось без карт практически вслепую выполнять задания. Но ученый-археолог знал все тропинки и всегда находил правильную дорогу."Это сейчас мы установили все названия, имеем карты. Но тогда всего этого не было. Так получилось, что нам генерал Сосналиев поставил задачу разведать обстановку в районе ГЭС. У нас не было карт, да и дорогу мы нормально не знали. Мы пришли в пункт назначения. Тогда ГЭС находился в руках грузин, как таковой серьезной охраны не было, но нас засекли, окружили. В течение трех суток мы были без еды. Но мы не падали духом благодаря Руслану. Он подбадривал нас шутками, потом он нашел где-то картошку, развести огонь и жарить ее не могли, и потому мы ели сырую картошку", - вспомнил случай из войны Левард Барцыц.С ученым было комфортно уходить в разведку. Он обладал невероятным аналитическим складом ума и мог трезво оценить ситуацию, какой бы сложной она ни была, и всегда находил неординарные решения.Руслан участвовал во всех вылазках разведывательной группы, несмотря на самочувствие, ранения и контузии. За все время войны он вместе со своей группой совершил более 20 вылазок, которые длились по 3-5 суток.За заслуги во время Отечественной войны народа Абхазии Руслан Барцыц был награжден орденом Леона.Руслан Барцыц - абхазский ученый-археолог, кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме “Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и в современной обрядовой практике”, автор более 20 научных трудов. С 14 августа 1992 по 30 сентября 1993 года участвовал в Отечественной войне народа Абхазии против грузинских захватчиков. Был на должностях начальника штаба Пицундского батальона, коменданта поселка Пицунда, где занимался организацией обороны Пицунды. В ноябре 1992 года был назначен заместителем Топографической Службы Министерства обороны Абхазии, принимал участие в боях за освобождение Гагры и Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160617/1018761718.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

абхазия, сухум