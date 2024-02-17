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Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче

Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче

Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочные сборы на озере Скурча в селе Адзюбжа. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

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По словам старшего тренера Константина Попова условия для тренировок в Абхазии самые подходящие."Здесь очень хороший водоем. Когда мы куда-то приезжаем, первым делом смотрим на водоем, потом на условия проживания, питание, залы и все остальное", - сказал он.Сейчас основное место подготовки команды находится в городе Тимошевске Краснодарского края. Там сейчас температура воздуха значительно ниже, чем в Абхазии, поэтому, тренироваться решили в республике.На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. Занятия проходят четыре раза в день по полтора часа. Здесь есть и условия для восстановления после тренировок.

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