Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче

По словам старшего тренера Константина Попова условия для тренировок в Абхазии самые подходящие."Здесь очень хороший водоем. Когда мы куда-то приезжаем, первым делом смотрим на водоем, потом на условия проживания, питание, залы и все остальное", - сказал он.Сейчас основное место подготовки команды находится в городе Тимошевске Краснодарского края. Там сейчас температура воздуха значительно ниже, чем в Абхазии, поэтому, тренироваться решили в республике.На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. Занятия проходят четыре раза в день по полтора часа. Здесь есть и условия для восстановления после тренировок.
Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочные сборы на озере Скурча в селе Адзюбжа.
По словам старшего тренера Константина Попова условия для тренировок в Абхазии самые подходящие.
"Здесь очень хороший водоем. Когда мы куда-то приезжаем, первым делом смотрим на водоем, потом на условия проживания, питание, залы и все остальное", - сказал он.
Сейчас основное место подготовки команды находится в городе Тимошевске Краснодарского края. Там сейчас температура воздуха значительно ниже, чем в Абхазии, поэтому, тренироваться решили в республике.
На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. Занятия проходят четыре раза в день по полтора часа. Здесь есть и условия для восстановления после тренировок.