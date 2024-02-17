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Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче
Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче
Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочные сборы на озере Скурча в селе Адзюбжа. 17.02.2024, Sputnik Абхазия
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По словам старшего тренера Константина Попова условия для тренировок в Абхазии самые подходящие."Здесь очень хороший водоем. Когда мы куда-то приезжаем, первым делом смотрим на водоем, потом на условия проживания, питание, залы и все остальное", - сказал он.Сейчас основное место подготовки команды находится в городе Тимошевске Краснодарского края. Там сейчас температура воздуха значительно ниже, чем в Абхазии, поэтому, тренироваться решили в республике.На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. Занятия проходят четыре раза в день по полтора часа. Здесь есть и условия для восстановления после тренировок.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Идеальные условия: как российские гребцы тренируются на Скурче

20:01 17.02.2024
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Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочные сборы на озере Скурча в селе Адзюбжа.
По словам старшего тренера Константина Попова условия для тренировок в Абхазии самые подходящие.
"Здесь очень хороший водоем. Когда мы куда-то приезжаем, первым делом смотрим на водоем, потом на условия проживания, питание, залы и все остальное", - сказал он.
Сейчас основное место подготовки команды находится в городе Тимошевске Краснодарского края. Там сейчас температура воздуха значительно ниже, чем в Абхазии, поэтому, тренироваться решили в республике.
На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. Занятия проходят четыре раза в день по полтора часа. Здесь есть и условия для восстановления после тренировок.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит сборы в Абхазии.

Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит сборы в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ проводит сборы в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка спортсменов проходит на озере Скурча в селе Адзюбжа.

Подготовка спортсменов проходит на озере Скурча в селе Адзюбжа. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка спортсменов проходит на озере Скурча в селе Адзюбжа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в республику приехали восемь байдарочников и двое тренеров.

Всего в республику приехали восемь байдарочников и двое тренеров. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в республику приехали восемь байдарочников и двое тренеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сборная готовится к предстоящему кубку и чемпионату России, а также к играм БРИКС.

Сборная готовится к предстоящему кубку и чемпионату России, а также к играм БРИКС. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сборная готовится к предстоящему кубку и чемпионату России, а также к играм БРИКС.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники и спортсмены отмечают хорошие условия подготовки в Абхазии.

Наставники и спортсмены отмечают хорошие условия подготовки в Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники и спортсмены отмечают хорошие условия подготовки в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В день проходят по три-четыре тренировки по полтора часа.

В день проходят по три-четыре тренировки по полтора часа. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день проходят по три-четыре тренировки по полтора часа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и возможность восстановления после тренировок - спортсмены с удовольствием прогуливаются по берегу моря.

Есть и возможность восстановления после тренировок - спортсмены с удовольствием прогуливаются по берегу моря. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Есть и возможность восстановления после тренировок - спортсмены с удовольствием прогуливаются по берегу моря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежная сборная России планирует проводить сборы в Абхазии на постоянной основе.

Молодежная сборная России планирует проводить сборы в Абхазии на постоянной основе. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежная сборная России планирует проводить сборы в Абхазии на постоянной основе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов.

На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Скурче практически нет ветров, плотность воды также комфортна для подготовки спортсменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С молодежной сборной на самостоятельную подготовку приехала и чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ Екатерина Шляпникова.

С молодежной сборной на самостоятельную подготовку приехала и чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ Екатерина Шляпникова. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

С молодежной сборной на самостоятельную подготовку приехала и чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ Екатерина Шляпникова.

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