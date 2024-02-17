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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально... 17.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-17T11:16+0300
2024-02-17T11:16+0300
2024-02-17T11:30+0300
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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?Слушайте подкасты РИА Новости.
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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"
11:16 17.02.2024 (обновлено: 11:30 17.02.2024)
Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?
Слушайте подкасты РИА Новости.