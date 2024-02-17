https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/boyalas-podavitsya-i-umeret-poetomu-golodala-strakhidetskie-travmy-1050189799.html

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"

Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"

Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально... 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T11:16+0300

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Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы" Боялась подавиться и умереть, поэтому голодала. "Страхи/Детские травмы"

Однажды бабушка сказала Полине: "пережевывай еду тщательно, чтобы не стало плохо". Безобидная фраза привела к тому, что шестилетняя девочка перестала нормально питаться. В подростковом возрасте голодные обмороки и нездоровая худоба стали обычным делом, вместе со страхом смерти и стрессом. Как вышло, что питание стало психологической травмой?Слушайте подкасты РИА Новости.

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