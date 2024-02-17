https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/shoygu-dolozhil-putinu-o-polnom-vzyatii-avdeevki-1050194362.html

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

В результате действий группировки войск "Центр" была освобождена территория площадью более 30 квадратных километров. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T23:17+0300

2024-02-17T23:17+0300

2024-02-18T01:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

сергей шойгу

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049944060_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0248dde8833f0a916cc38da1d14ba32.jpg

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки, сообщает Минобороны России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от террористических ударов ВСУ. В боях за Авдеевку противник потерял более 1500 военнослужащих. Он спешно покинули город, бросив вооружение и технику. "В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - сообщает ведомство.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, сергей шойгу, владимир путин