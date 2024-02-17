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Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
В результате действий группировки войск "Центр" была освобождена территория площадью более 30 квадратных километров. 17.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-17T23:17+0300
2024-02-17T23:17+0300
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки, сообщает Минобороны России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от террористических ударов ВСУ. В боях за Авдеевку противник потерял более 1500 военнослужащих. Он спешно покинули город, бросив вооружение и технику. "В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - сообщает ведомство.
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россия, новости, сергей шойгу, владимир путин
россия, новости, сергей шойгу, владимир путин
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
23:17 17.02.2024 (обновлено: 01:17 18.02.2024)
В результате действий группировки войск "Центр" была освобождена территория площадью более 30 квадратных километров.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки, сообщает
Минобороны России.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от террористических ударов ВСУ.
В боях за Авдеевку противник потерял более 1500 военнослужащих. Он спешно покинули город, бросив вооружение и технику.
"В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - сообщает ведомство.