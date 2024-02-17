https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/sortirovka-i-ochistka-kak-budet-rabotat-poligon-otkhodov-v-katsikyt-1050192258.html

Сортировка и очистка: как будет работать полигон отходов в Кацикыт

Сортировка и очистка: как будет работать полигон отходов в Кацикыт

Муниципальное учреждение "Полигон твердых коммунальных отходов" появится при администрации Сухума. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T18:22+0300

2024-02-17T18:22+0300

2024-02-17T18:22+0300

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В интервью радио Sputnik эколог Мурман Соломко рассказал, какие функции будет выполнять это предприятие и насколько новый полигон твердых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района соответствует современным требованиям.По словам Соломко, полигон, в который будет вывозиться мусор из Сухума, Гулрыпша и Гулрыпшского района будет открыть в конце февраля. В нем мусор будет разделяться, биологические отходы будут бункироваться, также будет предусмотрено место обработки погибших животных.Полигон включает в себя очистные сооружения, что означает, что весь жидкий сток от мусора будет проходить через них.Предусмотрена и сортировочная площадка, для которой предусмотрена своя администрация, сотрудники, производственный цех, где будут принимать, сортировать и складировать мусор.В будущем, по словам Соломко, сортированные бытовые отходы можно будет использовать для предприятий, которые перерабатывают пластик, бумагу, металл, а биологические отходы смогут превращаться в удобрение.

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