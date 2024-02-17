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Сортировка и очистка: как будет работать полигон отходов в Кацикыт
Сортировка и очистка: как будет работать полигон отходов в Кацикыт
Муниципальное учреждение "Полигон твердых коммунальных отходов" появится при администрации Сухума. 17.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-17T18:22+0300
2024-02-17T18:22+0300
2024-02-17T18:22+0300
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В интервью радио Sputnik эколог Мурман Соломко рассказал, какие функции будет выполнять это предприятие и насколько новый полигон твердых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района соответствует современным требованиям.По словам Соломко, полигон, в который будет вывозиться мусор из Сухума, Гулрыпша и Гулрыпшского района будет открыть в конце февраля. В нем мусор будет разделяться, биологические отходы будут бункироваться, также будет предусмотрено место обработки погибших животных.Полигон включает в себя очистные сооружения, что означает, что весь жидкий сток от мусора будет проходить через них.Предусмотрена и сортировочная площадка, для которой предусмотрена своя администрация, сотрудники, производственный цех, где будут принимать, сортировать и складировать мусор.В будущем, по словам Соломко, сортированные бытовые отходы можно будет использовать для предприятий, которые перерабатывают пластик, бумагу, металл, а биологические отходы смогут превращаться в удобрение.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Сортировка и очистка: как будет работать полигон отходов в Кацикыт
Муниципальное учреждение "Полигон твердых коммунальных отходов" появится при администрации Сухума.
В интервью радио Sputnik эколог Мурман Соломко рассказал, какие функции будет выполнять это предприятие и насколько новый полигон твердых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района соответствует современным требованиям.
По словам Соломко, полигон, в который будет вывозиться мусор из Сухума, Гулрыпша и Гулрыпшского района будет открыть в конце февраля. В нем мусор будет разделяться, биологические отходы будут бункироваться, также будет предусмотрено место обработки погибших животных.
Полигон включает в себя очистные сооружения, что означает, что весь жидкий сток от мусора будет проходить через них.
Предусмотрена и сортировочная площадка, для которой предусмотрена своя администрация, сотрудники, производственный цех, где будут принимать, сортировать и складировать мусор.
В будущем, по словам Соломко, сортированные бытовые отходы можно будет использовать для предприятий, которые перерабатывают пластик, бумагу, металл, а биологические отходы смогут превращаться в удобрение.