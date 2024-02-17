https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/vrachi-stabilizirovali-sostoyanie-turetskikh-moryakov-popavshikh-v-gagrskuyu-tsrb-1050189659.html

Врачи стабилизировали состояние турецких моряков, попавших в Гагрскую ЦРБ

Врачи стабилизировали состояние турецких моряков, попавших в Гагрскую ЦРБ

Турецкий сейнер пришвартовался в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Четверых человек с признаками сильного отравления срочно доставили в Гагрскую больницу, еще... 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T10:45+0300

2024-02-17T10:45+0300

2024-02-17T10:45+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102988/83/1029888370_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2c3199a62092e4d9d52e316b1831165.jpg

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Врачи Гагрской центральной районной больницы стабилизировали состояние всех четверых турецких моряков, попавших в медучреждение с сильным отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве сообщили, что одному человеку стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.Корабль с пострадавшими моряками пришвартовался к причалу Пицунды вечером в пятницу, 16 февраля. Четверо пациентов с признаками сильного отравления были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Еще трое других моряков судна скончались, их тела доставили в морг.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости