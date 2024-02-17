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Врачи стабилизировали состояние турецких моряков, попавших в Гагрскую ЦРБ
Врачи стабилизировали состояние турецких моряков, попавших в Гагрскую ЦРБ
Турецкий сейнер пришвартовался в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Четверых человек с признаками сильного отравления срочно доставили в Гагрскую больницу, еще... 17.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-17T10:45+0300
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Врачи Гагрской центральной районной больницы стабилизировали состояние всех четверых турецких моряков, попавших в медучреждение с сильным отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве сообщили, что одному человеку стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.Корабль с пострадавшими моряками пришвартовался к причалу Пицунды вечером в пятницу, 16 февраля. Четверо пациентов с признаками сильного отравления были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Еще трое других моряков судна скончались, их тела доставили в морг.
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Врачи стабилизировали состояние турецких моряков, попавших в Гагрскую ЦРБ
Турецкий сейнер пришвартовался в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Четверых человек с признаками сильного отравления срочно доставили в Гагрскую больницу, еще трое скончались.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Врачи Гагрской центральной районной больницы стабилизировали состояние всех четверых турецких моряков, попавших в медучреждение с сильным отравлением. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава.
"Все пациенты сняты с искусственной вентиляции легких. Состояние троих медики оценивают как стабильно тяжелое, они остаются в реанимации", - говорится в тексте.
В ведомстве сообщили, что одному человеку стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.
Корабль с пострадавшими моряками пришвартовался к причалу Пицунды вечером в пятницу, 16 февраля. Четверо пациентов с признаками сильного отравления были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Еще трое других моряков судна скончались, их тела доставили в морг.