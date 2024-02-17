https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/vystavka-kartin-levarsy-butba-proydet-21-fevralya-na-gume-1050192119.html

Выставка картин Леварсы Бутба пройдет 21 февраля на "Гуме"

Выставка картин Леварсы Бутба пройдет 21 февраля на "Гуме"

Первая выставка работ Бутба была проведена на "Гуме" в 2022 году. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Картины Леварсы Бутба покажут в его день рождения, 21 февраля, на культурно-деловой платформе "Гума". Координатор платформы Щарида Тужба подчеркнула, что любой владелец работ художника сможет предоставить их для однодневной экспозиции. Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии. С 1998 года он возглавлял Ассоциацию свободных художников Абхазии, созданную им и его единомышленниками.Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии. Леварса Бутба — автор эскизов ордена "Ахьдз-Апша". И сам он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html

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