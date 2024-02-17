https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/vystavka-kartin-levarsy-butba-proydet-21-fevralya-na-gume-1050192119.html
Выставка картин Леварсы Бутба пройдет 21 февраля на "Гуме"
Выставка картин Леварсы Бутба пройдет 21 февраля на "Гуме"
Первая выставка работ Бутба была проведена на "Гуме" в 2022 году. 17.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Картины Леварсы Бутба покажут в его день рождения, 21 февраля, на культурно-деловой платформе "Гума". Координатор платформы Щарида Тужба подчеркнула, что любой владелец работ художника сможет предоставить их для однодневной экспозиции. Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии. С 1998 года он возглавлял Ассоциацию свободных художников Абхазии, созданную им и его единомышленниками.Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии. Леварса Бутба — автор эскизов ордена "Ахьдз-Апша". И сам он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html
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абхазия, новости, культура, искусство
Выставка картин Леварсы Бутба пройдет 21 февраля на "Гуме"
17:17 17.02.2024 (обновлено: 17:33 17.02.2024)
Первая выставка работ Бутба была проведена на "Гуме" в 2022 году.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Картины Леварсы Бутба покажут в его день рождения, 21 февраля, на культурно-деловой платформе "Гума".
На выставке будут представлены работы из коллекций частных лиц, репродукции картин, утраченных при пожаре в Национальной картинной галерее, а также анимационное представление триптиха Бутба. Посетители смогут увидеть картины, которые ранее не были показаны.
Координатор платформы Щарида Тужба подчеркнула, что любой владелец работ художника сможет предоставить их для однодневной экспозиции.
Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии. С 1998 года он возглавлял Ассоциацию свободных художников Абхазии, созданную им и его единомышленниками.
Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.
Леварса Бутба — автор эскизов ордена "Ахьдз-Апша". И сам он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.