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Благотворительный ужин для вдов и матерей погибших в ОВНА прошел в Сухуме
Благотворительный ужин для вдов и матерей погибших в ОВНА прошел в Сухуме
На мероприятие пригласили женщин-участниц проекта "Право на отдых", организованного фондом "Киараз" в 2023 году. 18.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-18T19:30+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный ужин для вдов и матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Сухуме. Это пятьдесят женщин ставшие участницами проекта "Право на отдых", организованный благотворительным фондом "Киараз" в 2023 году. Для отдыха выбрали один из лучших санаториев Абхазии - "Самшитовая Роща", где родные погибших получили возможность пройти оздоровительные процедуры, посетить экскурсии и насладиться красотами природы на озере Рица и Новоафонской пещере. Соучредитель благотворительного фонда "Киараз" и автор проекта "Право на отдых" Наталья Милованова выступая перед собравшимися отметила, что проект планируется проводить и в дальнейшем. Затем перед приглашенными выступили творческие коллективы - Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария, молодежно-фольклорный ансамбль "Ахишьтра", дуэт "Анатрио". Александр Когония сыграл на скрипке, а Шахан Сиргинава на саксофоне. Проект для вдов и матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов был реализован при финансовой поддержке государства.
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абхазия, новости
Благотворительный ужин для вдов и матерей погибших в ОВНА прошел в Сухуме
На мероприятие пригласили женщин-участниц проекта "Право на отдых", организованного фондом "Киараз" в 2023 году.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный ужин для вдов и матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Сухуме.
Это пятьдесят женщин ставшие участницами проекта "Право на отдых", организованный благотворительным фондом "Киараз" в 2023 году. Для отдыха выбрали один из лучших санаториев Абхазии - "Самшитовая Роща", где родные погибших получили возможность пройти оздоровительные процедуры, посетить экскурсии и насладиться красотами природы на озере Рица и Новоафонской пещере.
Соучредитель благотворительного фонда "Киараз" и автор проекта "Право на отдых" Наталья Милованова выступая перед собравшимися отметила, что проект планируется проводить и в дальнейшем.
"Подавляющее большинство из вас никогда нигде не отдыхали за последние, по крайней мере, 30 лет. Эта возможность изменить жизнь, познакомиться с новыми людьми, подружиться - это большое дело мы считаем. Мы будем стараться, чтобы проект продолжался", - подчеркнула она.
Затем перед приглашенными выступили творческие коллективы - Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария, молодежно-фольклорный ансамбль "Ахишьтра", дуэт "Анатрио". Александр Когония сыграл на скрипке, а Шахан Сиргинава на саксофоне.
Проект для вдов и матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов был реализован при финансовой поддержке государства.