https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/dopolnitelnoe-vremya-vishnyakov-o-trenirovkakh-rossiyskikh-grebtsov-v-abkhazii--1050168275.html

Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии

Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии

Старший тренер молодежной сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T19:58+0300

2024-02-18T19:58+0300

2024-02-18T19:58+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

спорт

гребля

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0f/1050168378_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_04492c201acc0f680a2937368ecd126d.jpg

Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии

Молодежная сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ провела тренировочные сборы в Абхазии. Они занимались на озере Скурча на базе "Речх". В советское время это была база, на которой готовили спортсменов к международным соревнованиям. Старший тренер молодежной Константин Вишняков рассказал о преимуществах тренировок в Абхазии. Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, гребля, россия, аудио