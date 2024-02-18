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Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии
Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии
Старший тренер молодежной сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 18.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-18T19:58+0300
2024-02-18T19:58+0300
2024-02-18T19:58+0300
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Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии
Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии
Молодежная сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ провела тренировочные сборы в Абхазии. Они занимались на озере Скурча на базе "Речх". В советское время это была база, на которой готовили спортсменов к международным соревнованиям. Старший тренер молодежной Константин Вишняков рассказал о преимуществах тренировок в Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, гребля, россия, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, гребля, россия, аудио
Дополнительное время: Вишняков о тренировках российских гребцов в Абхазии
Старший тренер молодежной сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Молодежная сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ провела тренировочные сборы в Абхазии. Они занимались на озере Скурча на базе "Речх". В советское время это была база, на которой готовили спортсменов к международным соревнованиям. Старший тренер молодежной Константин Вишняков рассказал о преимуществах тренировок в Абхазии.