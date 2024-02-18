https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/neskuchnyy-sport-trenirovki-rossiyskikh-grebtsov-na-skurche--1050201422.html

Нескучный спорт: тренировки российских гребцов на Скурче

Нескучный спорт: тренировки российских гребцов на Скурче

О тренировочных сборах на озере Скурча в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал старший тренер молодежной сборной России по гребле на... 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T21:21+0300

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Константин Вишняков в частности рассказал, что российский спорт готов оказать помощь Абхазии в возрождении инфраструктуры для занятий греблей, а также способствовать развитию этого вида спорта в стране. Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ тренируется на озере Скурча в селе Адзюбжа с 9 февраля. Команда готовится к Кубку и Чемпионату России, а также играм БРИКС, которые пройдут летом в Казани. Старший тренер сборной Росси также подчеркнул, что условия в Абхазии прекрасно подходят для проведения тренировок. На Скурче практически нет ветров, плотность воды комфортна для подготовки спортсменов. Занятия гребцов проходят несколько раз в день по полтора часа. Подробнее о перспективах развития этого вида спорта в Абхазии смотрите в нашем видео.

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