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Нескучный спорт: тренировки российских гребцов на Скурче
Нескучный спорт: тренировки российских гребцов на Скурче
О тренировочных сборах на озере Скурча в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал старший тренер молодежной сборной России по гребле на... 18.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-18T21:21+0300
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Константин Вишняков в частности рассказал, что российский спорт готов оказать помощь Абхазии в возрождении инфраструктуры для занятий греблей, а также способствовать развитию этого вида спорта в стране. Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ тренируется на озере Скурча в селе Адзюбжа с 9 февраля. Команда готовится к Кубку и Чемпионату России, а также играм БРИКС, которые пройдут летом в Казани. Старший тренер сборной Росси также подчеркнул, что условия в Абхазии прекрасно подходят для проведения тренировок. На Скурче практически нет ветров, плотность воды комфортна для подготовки спортсменов. Занятия гребцов проходят несколько раз в день по полтора часа. Подробнее о перспективах развития этого вида спорта в Абхазии смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, абхазия, спорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, спорт, видео
Нескучный спорт: тренировки российских гребцов на Скурче
О тренировочных сборах на озере Скурча в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал старший тренер молодежной сборной России по гребле на байдарках и каноэ Константин Вишняков.
Константин Вишняков в частности рассказал, что российский спорт готов оказать помощь Абхазии в возрождении инфраструктуры для занятий греблей, а также способствовать развитию этого вида спорта в стране.
Молодежная сборная России по гребле на байдарках и каноэ тренируется на озере Скурча в селе Адзюбжа с 9 февраля. Команда готовится к Кубку и Чемпионату России, а также играм БРИКС, которые пройдут летом в Казани.
Старший тренер сборной Росси также подчеркнул, что условия в Абхазии прекрасно подходят для проведения тренировок.
На Скурче практически нет ветров, плотность воды комфортна для подготовки спортсменов. Занятия гребцов проходят несколько раз в день по полтора часа.
Подробнее о перспективах развития этого вида спорта в Абхазии смотрите в нашем видео.