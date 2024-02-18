https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/politolog-vakarov-esli-ssha-ne-vydelyat-deneg-ukraine-tam-budet-smena-vlasti-1050159936.html

Политолог Вакаров: если США не выделят денег Украине, там будет смена власти

Политолог Вакаров: если США не выделят денег Украине, там будет смена власти

Если США в ближайшее время не выделят денег Украине, там будет смена власти, не исключен военный переворот, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik... 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T13:06+0300

2024-02-18T13:06+0300

2024-02-18T17:41+0300

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Политолог Вакаров: если США не выделят денег Украине, там будет смена власти Политолог Вакаров: если США не выделят денег Украине, там будет смена власти

Владимир Зеленский молчит об ударе российских войск по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово, где, по сообщениям, было много убитых и раненых, он объявил главным событием дня заурядное голосование в сенате США, отметил политолог Василь Вакаров.Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это уже третий документ сходного содержания, два предыдущих не были одобрены конгрессом.Новый законопроект, в частности, предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю в размере около 14 миллиардов, ассигнования на защиту границы США с Мексикой документом не предусмотрены.Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что палата не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об охране границы.Вакаров рассказал, почему, по его мнению, Зеленский придает такое значение заведомо провальному сенатскому проекту."О трагедии ВСУ в Селидово ни Зеленский, никто (в Киеве) не говорит. А на что Зеленский обратил внимание в своем Тelegram-канале: "Є позитив зі Сполучених Штатів"... и пошел дальше – сенат это наше все. Мы понимаем, что если денег не будет, то это политическая смерть Зеленского, поэтому это для него самая главная новость. Это какое-то безумие... Никто в Украине не понимает: а что если не будет этой помощи или она будет сокращена до минимума – что дальше, какой вариант Б? Мое мнение: в Украине вариант Б – это смена власти. Она будет, скорее всего, где-то к 20–25 мая этого года. Я бы не хотел, чтобы это был военный переворот, но я не исключаю и такого... Сейчас никакое событие в Украине невозможно без участия военных", – сказал политолог на радио Sputnik.Программу с участием Василя Вакарова слушайте в аудиофайле.

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