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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/sukhum-ostanetsya-bez-vody-v-ponedelnik-19-fevralya-1050198036.html
Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля
Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал". 18.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал".Неудобства связаны с аварией на водоводе на улице Имама Шамиля.
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абхазия, вода, новости
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Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля

11:00 18.02.2024
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал".
С 00:00 до 23:00 будет прекращена подача воды на Новом районе, Старом поселке, ВИЭМе, Маяке, улице Эшба, центральной и нагорной части города.
Неудобства связаны с аварией на водоводе на улице Имама Шамиля.
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