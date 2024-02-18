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Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля
Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал". 18.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал".Неудобства связаны с аварией на водоводе на улице Имама Шамиля.
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абхазия, вода, новости
Сухум останется без воды в понедельник, 19 февраля
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, столица Абхазии останется без питьевой воды, сообщает сухумский "Водоканал".
С 00:00 до 23:00 будет прекращена подача воды на Новом районе, Старом поселке, ВИЭМе, Маяке, улице Эшба, центральной и нагорной части города.
Неудобства связаны с аварией на водоводе на улице Имама Шамиля.