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Амичба рассказал о работе института судебных экспертиз
Амичба рассказал о работе института судебных экспертиз
Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о работе учреждения. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T09:00+0300
2024-02-19T09:00+0300
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Научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Министерстве юстиции Абхазии занимается проведением исследований для следственных и судебных органов, сказал директор учреждения Георгий Амичба. Он подчеркнул, что дела, которые поступают на экспертизу могут быть как уголовными, так и гражданскими. Также, добавил Амичба, специалисты института чаще всего сталкиваются с проведением экспертиз после дорожно-транспортных происшествий. За 2023 год в институте было исследовано более 450 уголовных и гражданских дел, среди них, около 60% это экспертизы, касающиеся автотехнических исследований по ДТП.
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Амичба рассказал о работе института судебных экспертиз
Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о работе учреждения.
Научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Министерстве юстиции Абхазии занимается проведением исследований для следственных и судебных органов, сказал директор учреждения Георгий Амичба.
Он подчеркнул, что дела, которые поступают на экспертизу могут быть как уголовными, так и гражданскими.
Также, добавил Амичба, специалисты института чаще всего сталкиваются с проведением экспертиз после дорожно-транспортных происшествий.
За 2023 год в институте было исследовано более 450 уголовных и гражданских дел, среди них, около 60% это экспертизы, касающиеся автотехнических исследований по ДТП.