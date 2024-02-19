https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/ekolog-rasskazal-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-palmovym-vreditelem-1050216946.html
Эколог рассказал, как в Абхазии борются с пальмовым вредителем
Эколог рассказал, как в Абхазии борются с пальмовым вредителем
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T18:58+0300
2024-02-19T18:58+0300
2024-02-19T18:58+0300
в абхазии
вредитель
сухум
новый афон
гагра
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102826/73/1028267337_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1b4c7c08b91c666404352f536ca0a53b.jpg
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В Абхазии эффективно борются с пальмовым долгоносиком, рассказал Sputnik глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.По словам специалиста, полностью уничтожить жука-долгоносика сложно. Поэтому самый действенный способ ему противостоять – мониторинг и периодическая обработка деревьев спецсредствами. Ближайшая обработка планируется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +17 °С и выше.
сухум
новый афон
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102826/73/1028267337_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_0ddf287ffcf79c4660ea551c60f886c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вредитель, сухум, новый афон, гагра
вредитель, сухум, новый афон, гагра
Эколог рассказал, как в Абхазии борются с пальмовым вредителем
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В Абхазии эффективно борются с пальмовым долгоносиком, рассказал Sputnik глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
По словам специалиста, полностью уничтожить жука-долгоносика сложно. Поэтому самый действенный способ ему противостоять – мониторинг и периодическая обработка деревьев спецсредствами.
В течение года пальмы в республике несколько раз обрабатывают химикатами. Сейчас в Абхазии ситуация хорошая, особенно в Сухуме. Правда, по словам Читанава, в Новом Афоне и Гагре "есть некоторые выпады вредителя".
Ближайшая обработка планируется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +17 °С и выше.