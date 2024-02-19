https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/ekolog-rasskazal-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-palmovym-vreditelem-1050216946.html

Эколог рассказал, как в Абхазии борются с пальмовым вредителем

Эколог рассказал, как в Абхазии борются с пальмовым вредителем

В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя. 19.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-19T18:58+0300

2024-02-19T18:58+0300

2024-02-19T18:58+0300

в абхазии

вредитель

сухум

новый афон

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В Абхазии эффективно борются с пальмовым долгоносиком, рассказал Sputnik глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.По словам специалиста, полностью уничтожить жука-долгоносика сложно. Поэтому самый действенный способ ему противостоять – мониторинг и периодическая обработка деревьев спецсредствами. Ближайшая обработка планируется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +17 °С и выше.

сухум

новый афон

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вредитель, сухум, новый афон, гагра