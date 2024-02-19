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Краснодарская таможня передала конфискованные машины на нужды СВО
Краснодарская таможня передала конфискованные машины на нужды СВО
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Четыре автомобиля, ранее изъятые на российско-абхазской границе автомобили, передали для нужд СВО. Об этом сообщила пресс-служба... 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T11:00+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Четыре автомобиля, ранее изъятые на российско-абхазской границе автомобили, передали для нужд СВО. Об этом сообщила пресс-служба службы по городу Сочи Краснодарской.По информации ведомства, Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и "ВАЗ-2107" ввезли в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Машины изъяли на таможенном посту "Адлер" Краснодарской таможни. В рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства.Кроме автомобилей военнослужащим передали более 5 тысяч пачек сигарет, незаконно ввезенных из Абхазии, 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки, сообщила Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
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абхазия, россия, спецоперация
абхазия, россия, спецоперация
Краснодарская таможня передала конфискованные машины на нужды СВО
11:00 19.02.2024 (обновлено: 17:39 19.02.2024)
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Четыре автомобиля, ранее изъятые на российско-абхазской границе автомобили, передали для нужд СВО. Об этом сообщила пресс-служба службы по городу Сочи Краснодарской.
По информации ведомства, Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и "ВАЗ-2107" ввезли в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Машины изъяли на таможенном посту "Адлер" Краснодарской таможни. В рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства.
Кроме автомобилей военнослужащим передали более 5 тысяч пачек сигарет, незаконно ввезенных из Абхазии, 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки, сообщила Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.