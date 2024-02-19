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МВД Абхазии: количество преступлений в отношении туристов уменьшается с каждым годом
МВД Абхазии: количество преступлений в отношении туристов уменьшается с каждым годом
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Количество преступлений в отношении туристов в Абхазии уменьшается с каждым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T17:03+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Количество преступлений в отношении туристов в Абхазии уменьшается с каждым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.С 1 мая и до 30 сентября личный состав министерства переводят на усиленный режим работы. Сотрудников отзывают из отпусков, под круглосуточный контроль берут популярные общественные места и зоны отдыха, места размещения и транспорт.
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абхазия, туризм, мвд абхазии
абхазия, туризм, мвд абхазии
МВД Абхазии: количество преступлений в отношении туристов уменьшается с каждым годом
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Количество преступлений в отношении туристов в Абхазии уменьшается с каждым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
"Совершаемые в отношении гостей Абхазии преступления из года в год минимизируются. Это связано с усилением предупредительно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности и общественного порядка. Согласно статистике, в прошедшем 2023 году, с мая по сентябрь включительно, имели место всего 50 преступлений в отношении или с участием туристов, тогда как в прошлые годы их было на порядок больше", - рассказала пресс-секретарь МВД республики Ирина Киут.
С 1 мая и до 30 сентября личный состав министерства переводят на усиленный режим работы. Сотрудников отзывают из отпусков, под круглосуточный контроль берут популярные общественные места и зоны отдыха, места размещения и транспорт.