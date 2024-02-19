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Осторожно, спойлер: о фильме "Наполеон" и романе "Швея с Сардинии"

Осторожно, спойлер: о фильме "Наполеон" и романе "Швея с Сардинии"

Новый фильм Ридли Скотта "Наполеон" вызвал противоречивые чувства ведущих программы "Осторожно, спойлер!". 19.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-19T11:14+0300

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Осторожно, спойлер: о фильме «Наполеон» и романе «Швея с Сардинии» Осторожно, спойлер: о фильме «Наполеон» и романе «Швея с Сардинии»

Новый фильм Ридли Скотта "Наполеон" вызвал противоречивые чувства ведущих программы "Осторожно, спойлер!". Ирина Турава также рассказала о романе итальянской писательницы Бьянки Питцорно "Швея с Сардинии".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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