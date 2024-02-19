https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/rossiyskaya-pvo-za-sutki-unichtozhila-96-ukrainskikh-bespilotnikov-1050211292.html
Российская ПВО за сутки уничтожила 96 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки уничтожила 96 украинских беспилотников
Вооруженные Силы России продолжили проведение спецоперации. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T16:26+0300
2024-02-19T16:26+0300
2024-02-19T16:26+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Средствами ПВО за сутки сбиты 96 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России. Кроме того, российские оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12819 беспилотников, 471 зенитный ракетный комплекс, 15107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация
Российская ПВО за сутки уничтожила 96 украинских беспилотников
Вооруженные Силы России продолжили проведение спецоперации.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Средствами ПВО за сутки сбиты 96 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило
Минобороны России.
Кроме того, российские оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12819 беспилотников, 471 зенитный ракетный комплекс, 15107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.