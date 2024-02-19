https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/takie-obstoyatelstva-solomko-o-vozmozhnostyakh-novogo-poligona-bytovykh-otkhodov-v-abkhazii--1050174842.html
Такие обстоятельства: Соломко о возможностях нового полигона бытовых отходов в Абхазии
Такие обстоятельства: Соломко о возможностях нового полигона бытовых отходов в Абхазии
Заместитель главы Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об утилизации мусора и об ожиданиях от нового полигона... 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T16:56+0300
2024-02-19T16:56+0300
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Такие обстоятельства: Соломко о возможностях нового полигона бытовых отходов в Абхазии
Такие обстоятельства: Соломко о возможностях нового полигона бытовых отходов в Абхазии
Уже в конце февраля ожидается запуск нового полигона бытовых отходов в Абхазии. Он расположен в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Это станет первым полигоном с системой сортировки мусора в стране. Глава Сухума на днях заявил, что в такой маленькой стране, как Абхазия, нерационально использовать большие площади под захоронение мусора, поэтому в перспективе потребуются предприятия по мусоросжиганию. Как наличие полигона и, возможно, предприятий по сжиганию мусора, будут воздействовать на окружающую среду, каков опыт других стан по утилизации мусора, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко. Он также рассказал об опыте использования именно мусоросжигающих предприятий в других странах и заметил, что фильтры на таких заводах стоят порой дороже самих заводов. По словам Соломко, полигон, в который будет вывозиться мусор из Сухума, Гулрыпша и Гулрыпшского района будет открыть в конце февраля. В нем мусор будет разделяться, биологические отходы будут бункироваться, также будет предусмотрено место обработки погибших животных.Слушайте подкасты Sputnik Абхазия.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экология, мусор, мусорный полигон, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экология, мусор, мусорный полигон, аудио
Такие обстоятельства: Соломко о возможностях нового полигона бытовых отходов в Абхазии
Заместитель главы Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об утилизации мусора и об ожиданиях от нового полигона бытовых отходов после его запуска.
Уже в конце февраля ожидается запуск нового полигона бытовых отходов в Абхазии. Он расположен в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Это станет первым полигоном с системой сортировки мусора в стране. Глава Сухума на днях заявил, что в такой маленькой стране, как Абхазия, нерационально использовать большие площади под захоронение мусора, поэтому в перспективе потребуются предприятия по мусоросжиганию. Как наличие полигона и, возможно, предприятий по сжиганию мусора, будут воздействовать на окружающую среду, каков опыт других стан по утилизации мусора, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.
"По тем возможностям, которые у нас есть, это выход, это один шаг к чистоте", - отметил Соломко.
Он также рассказал об опыте использования именно мусоросжигающих предприятий в других странах и заметил, что фильтры на таких заводах стоят порой дороже самих заводов.
По словам Соломко, полигон, в который будет вывозиться мусор из Сухума, Гулрыпша и Гулрыпшского района будет открыть в конце февраля. В нем мусор будет разделяться, биологические отходы будут бункироваться, также будет предусмотрено место обработки погибших животных.