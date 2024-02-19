https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/vzaimnyy-interes-amichba-ob-abkhazo-rossiyskom-sotrudnichestve-v-sfere-sudebnoy-ekspertizy--1050176319.html

Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 19.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-19T12:43+0300

2024-02-19T12:43+0300

2024-02-19T13:04+0300

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Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

При Министерстве юстиции Абхазии существует Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Как абхазские эксперты расследуют громкие уголовные дела, каким образом в этом им помогают российские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал директор НИИ Георгий Амичба. Он подчеркнул, что дела, которые поступают на экспертизу могут быть как уголовными, так и гражданскими.Также, добавил Амичба, специалисты института чаще всего сталкиваются с проведением экспертиз после дорожно-транспортных происшествий.За 2023 год в институте было исследовано более 450 уголовных и гражданских дел, среди них, около 60% это экспертизы, касающиеся автотехнических исследований по ДТП. Слушайте подкаст.

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