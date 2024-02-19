https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/vzaimnyy-interes-amichba-ob-abkhazo-rossiyskom-sotrudnichestve-v-sfere-sudebnoy-ekspertizy--1050176319.html
Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T12:43+0300
2024-02-19T12:43+0300
2024-02-19T13:04+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
наука
юстиция
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/13/1050209648_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9fa5a7fc1b9012e18e187870edd2b30e.jpg
Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
При Министерстве юстиции Абхазии существует Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Как абхазские эксперты расследуют громкие уголовные дела, каким образом в этом им помогают российские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал директор НИИ Георгий Амичба. Он подчеркнул, что дела, которые поступают на экспертизу могут быть как уголовными, так и гражданскими.Также, добавил Амичба, специалисты института чаще всего сталкиваются с проведением экспертиз после дорожно-транспортных происшествий.За 2023 год в институте было исследовано более 450 уголовных и гражданских дел, среди них, около 60% это экспертизы, касающиеся автотехнических исследований по ДТП. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/13/1050209648_92:0:1231:854_1920x0_80_0_0_cc89018422a0be0d764128231264321d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, абхазия, наука, юстиция, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, наука, юстиция, аудио
Взаимный интерес: Амичба об абхазо-российском сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
12:43 19.02.2024 (обновлено: 13:04 19.02.2024)
Директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
При Министерстве юстиции Абхазии существует Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Как абхазские эксперты расследуют громкие уголовные дела, каким образом в этом им помогают российские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал директор НИИ Георгий Амичба.
Он подчеркнул, что дела, которые поступают на экспертизу могут быть как уголовными, так и гражданскими.
Также, добавил Амичба, специалисты института чаще всего сталкиваются с проведением экспертиз после дорожно-транспортных происшествий.
За 2023 год в институте было исследовано более 450 уголовных и гражданских дел, среди них, около 60% это экспертизы, касающиеся автотехнических исследований по ДТП.
Слушайте подкаст
.