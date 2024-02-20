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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/kak-portitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050208390.html
Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований
Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований
Здание Абхазского института гуманитарных исследований – один из самых красивых домов, расположенных в центре Сухума. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
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Двухэтажный особняк, где располагается АбИГИ, не выдерживает натиска времени и разрушается с каждым годом – портится лепнина, осыпаются уникальные росписи, затоплен подвал.Сейчас в институте трудится более ста ученых. Они изучают абхазский язык, культуру, историю. Но работать в таких условиях тяжело – помещения плохо отапливаются, в некоторых даже нет электричества.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.Существует две версии того, кто построил особняк в стиле модерн. Ученый Анзор Агумаа считал, что это здание построил Альфред Баммэ, по версии архитектора Георгия Баронина, это был другой человек – Андрей Модрах.
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фото , фото, мультимедиа
фото , фото, мультимедиа

Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований

14:46 20.02.2024
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Здание Абхазского института гуманитарных исследований – один из самых красивых домов, расположенных в центре Сухума.
Двухэтажный особняк, где располагается АбИГИ, не выдерживает натиска времени и разрушается с каждым годом – портится лепнина, осыпаются уникальные росписи, затоплен подвал.
Сейчас в институте трудится более ста ученых. Они изучают абхазский язык, культуру, историю. Но работать в таких условиях тяжело – помещения плохо отапливаются, в некоторых даже нет электричества.
Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.
Существует две версии того, кто построил особняк в стиле модерн. Ученый Анзор Агумаа считал, что это здание построил Альфред Баммэ, по версии архитектора Георгия Баронина, это был другой человек – Андрей Модрах.
© Sputnik / Леон Адлейба

Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.

Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба.

Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Со временем старинные декоративные элементы –лепнина и росписи, – стали приходить в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка.

Со временем старинные декоративные элементы –лепнина и росписи, – стали приходить в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Со временем старинные декоративные элементы –лепнина и росписи, – стали приходить в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно.

Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, функционируют издательство и архив.

Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, функционируют издательство и архив. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, функционируют издательство и архив.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Условия работы в институте уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже теплая одежда спасает не всегда.

Условия работы в институте уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже теплая одежда спасает не всегда. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Условия работы в институте уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже теплая одежда спасает не всегда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Провести восстановительные работы нужно во всем здании, и включить в них нужно замену проводки.

Провести восстановительные работы нужно во всем здании, и включить в них нужно замену проводки. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Провести восстановительные работы нужно во всем здании, и включить в них нужно замену проводки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал.

Здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых помещениях электричество отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже.

В некоторых помещениях электричество отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых помещениях электричество отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях.

Декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой – ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий и ста научных статей, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора.

Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой – ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий и ста научных статей, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой – ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий и ста научных статей, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора.

© Sputnik / Леон Адлейба

В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию.

В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию.

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