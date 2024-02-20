https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/kak-portitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050208390.html

Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований

Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований

Здание Абхазского института гуманитарных исследований – один из самых красивых домов, расположенных в центре Сухума. 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T14:46+0300

2024-02-20T14:46+0300

2024-02-20T14:46+0300

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Двухэтажный особняк, где располагается АбИГИ, не выдерживает натиска времени и разрушается с каждым годом – портится лепнина, осыпаются уникальные росписи, затоплен подвал.Сейчас в институте трудится более ста ученых. Они изучают абхазский язык, культуру, историю. Но работать в таких условиях тяжело – помещения плохо отапливаются, в некоторых даже нет электричества.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века.Существует две версии того, кто построил особняк в стиле модерн. Ученый Анзор Агумаа считал, что это здание построил Альфред Баммэ, по версии архитектора Георгия Баронина, это был другой человек – Андрей Модрах.

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