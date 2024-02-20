Как портится здание Абхазского института гуманитарных исследований
Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.
Абхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.
Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба.
Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба.
Со временем старинные декоративные элементы –лепнина и росписи, – стали приходить в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка.
Со временем старинные декоративные элементы –лепнина и росписи, – стали приходить в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка.
Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно.
Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно.
Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, функционируют издательство и архив.
Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, археологии, функционируют издательство и архив.
Условия работы в институте уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже теплая одежда спасает не всегда.
Условия работы в институте уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже теплая одежда спасает не всегда.
Провести восстановительные работы нужно во всем здании, и включить в них нужно замену проводки.
Провести восстановительные работы нужно во всем здании, и включить в них нужно замену проводки.
Здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал.
Здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал.
В некоторых помещениях электричество отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже.
В некоторых помещениях электричество отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже.
Декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях.
Декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях.
Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой – ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий и ста научных статей, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора.
Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой – ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий и ста научных статей, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора.
В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию.
В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию.