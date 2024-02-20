https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/karlson-uletel-s-milliardom-1050229627.html

Карлсон улетел с миллиардом

Карлсон улетел с миллиардом

Вне всякого сомнения, главной новостью в информационной повестке всей планеты стало интервью Владимира Путина, которое он дал знаменитому американскому... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T17:11+0300

2024-02-20T17:11+0300

2024-02-20T17:21+0300

владимир путин

интервью

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Вне всякого сомнения, главной новостью в информационной повестке всей планеты стало интервью Владимира Путина, которое он дал знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону. И ничего удивительного в этом нет. Любой адекватный человек понимает, что у него появилась возможность прослушать откровенные мысли человека, от которого зависит будущее всего человечества. Тот, кто это отрицает, тот слишком предвзят или попросту не в состоянии анализировать происходящие процессы. Владимир Путин не просто президент ядерной державы, это один из самых многоопытных политиков, который смог уберечь от хаоса и развала Россию, восстановил ее авторитет в мире, который не раз доказывал, что с его мнением надо считаться.О пользе чтения друзей и враговКонечно я не возьмусь за анализ очень объемного интервью. Мне очень интересно было наблюдать за реакцией в мире. Особенно со стороны врагов и недругов. Благо такая возможность есть. Каналы коммуникаций настолько развиты, что можно мониторить самые сокровенные мысли любого человека, который их выкладывает в сеть. Для получения полной палитры информационного поля я регулярно пролистываю различные соцсети и подписан на самых лютых врагов России. Приоткрыть завесуЧтобы не делать им рекламу, я буду избегать конкретные имена. Возьму одну из популярных соцсетей. Там есть очень читаемые журналисты, военкоры с миллионными аудиториями. И конечно было любопытно прочитать их мысли, увидеть их реакцию на это интервью. И знаете, что удивительно? Либо совсем никакой реакции, либо очень сухие комментарии, чаще всего, с укором в адрес даже не Владимира Путина, а Такера Карлсона, за то, что приоткрыл так тщательно возводимую Западом информационную завесу о событиях в контексте СВО. Вот вроде бы должны были разразиться гневными откликами, но нет. И, скорее всего, это связано с тем, что они вынуждены признать, что Владимир Путин такая фигура, которая им не по зубам. Он очень доходчиво дал такой развернутый и правильный анализ происходящих событий и предыстории, что чем-то возразить очень сложно. Видимо решили просто отмолчаться. Иногда так комфортнее - сделать вид, что тебе неинтересно.МиллиардНо не могу не отметить реакцию политических "карликов", а иначе, исходя из их потенциала, их не назовешь, таких как Эммануель Макрон, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Олаф Шольц и им подобных. Более миллиарда человек на планете Земля, которые внимательно и даже не один раз просмотрели интервью, явно другого мнения. Хочется порекомендовать этим "лилипутам" завидовать молча.

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2024

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

владимир путин, интервью