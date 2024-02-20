https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/karlson-uletel-s-milliardom-1050229627.html
Карлсон улетел с миллиардом
Карлсон улетел с миллиардом
Вне всякого сомнения, главной новостью в информационной повестке всей планеты стало интервью Владимира Путина, которое он дал знаменитому американскому... 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T17:11+0300
2024-02-20T17:11+0300
2024-02-20T17:21+0300
владимир путин
интервью
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Вне всякого сомнения, главной новостью в информационной повестке всей планеты стало интервью Владимира Путина, которое он дал знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону. И ничего удивительного в этом нет. Любой адекватный человек понимает, что у него появилась возможность прослушать откровенные мысли человека, от которого зависит будущее всего человечества. Тот, кто это отрицает, тот слишком предвзят или попросту не в состоянии анализировать происходящие процессы. Владимир Путин не просто президент ядерной державы, это один из самых многоопытных политиков, который смог уберечь от хаоса и развала Россию, восстановил ее авторитет в мире, который не раз доказывал, что с его мнением надо считаться.О пользе чтения друзей и враговКонечно я не возьмусь за анализ очень объемного интервью. Мне очень интересно было наблюдать за реакцией в мире. Особенно со стороны врагов и недругов. Благо такая возможность есть. Каналы коммуникаций настолько развиты, что можно мониторить самые сокровенные мысли любого человека, который их выкладывает в сеть. Для получения полной палитры информационного поля я регулярно пролистываю различные соцсети и подписан на самых лютых врагов России. Приоткрыть завесуЧтобы не делать им рекламу, я буду избегать конкретные имена. Возьму одну из популярных соцсетей. Там есть очень читаемые журналисты, военкоры с миллионными аудиториями. И конечно было любопытно прочитать их мысли, увидеть их реакцию на это интервью. И знаете, что удивительно? Либо совсем никакой реакции, либо очень сухие комментарии, чаще всего, с укором в адрес даже не Владимира Путина, а Такера Карлсона, за то, что приоткрыл так тщательно возводимую Западом информационную завесу о событиях в контексте СВО. Вот вроде бы должны были разразиться гневными откликами, но нет. И, скорее всего, это связано с тем, что они вынуждены признать, что Владимир Путин такая фигура, которая им не по зубам. Он очень доходчиво дал такой развернутый и правильный анализ происходящих событий и предыстории, что чем-то возразить очень сложно. Видимо решили просто отмолчаться. Иногда так комфортнее - сделать вид, что тебе неинтересно.МиллиардНо не могу не отметить реакцию политических "карликов", а иначе, исходя из их потенциала, их не назовешь, таких как Эммануель Макрон, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Олаф Шольц и им подобных. Более миллиарда человек на планете Земля, которые внимательно и даже не один раз просмотрели интервью, явно другого мнения. Хочется порекомендовать этим "лилипутам" завидовать молча.
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Алексей Ломия
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Алексей Ломия
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владимир путин, интервью
Вне всякого сомнения, главной новостью в информационной повестке всей планеты стало интервью Владимира Путина, которое он дал знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону. И ничего удивительного в этом нет. Любой адекватный человек понимает, что у него появилась возможность прослушать откровенные мысли человека, от которого зависит будущее всего человечества. Тот, кто это отрицает, тот слишком предвзят или попросту не в состоянии анализировать происходящие процессы. Владимир Путин не просто президент ядерной державы, это один из самых многоопытных политиков, который смог уберечь от хаоса и развала Россию, восстановил ее авторитет в мире, который не раз доказывал, что с его мнением надо считаться.
О пользе чтения друзей и врагов
Конечно я не возьмусь за анализ очень объемного интервью. Мне очень интересно было наблюдать за реакцией в мире. Особенно со стороны врагов и недругов. Благо такая возможность есть. Каналы коммуникаций настолько развиты, что можно мониторить самые сокровенные мысли любого человека, который их выкладывает в сеть. Для получения полной палитры информационного поля я регулярно пролистываю различные соцсети и подписан на самых лютых врагов России.
Это очень информативно и дает возможность увидеть те или иные события под разным ракурсом. Иногда можно получить даже более точную и более объективную информацию. Особенно, когда это касается событий во время таких тектонических сдвигов, которые сейчас происходят в мировой политике.
Чтобы не делать им рекламу, я буду избегать конкретные имена. Возьму одну из популярных соцсетей. Там есть очень читаемые журналисты, военкоры с миллионными аудиториями. И конечно было любопытно прочитать их мысли, увидеть их реакцию на это интервью. И знаете, что удивительно? Либо совсем никакой реакции, либо очень сухие комментарии, чаще всего, с укором в адрес даже не Владимира Путина, а Такера Карлсона, за то, что приоткрыл так тщательно возводимую Западом информационную завесу о событиях в контексте СВО. Вот вроде бы должны были разразиться гневными откликами, но нет. И, скорее всего, это связано с тем, что они вынуждены признать, что Владимир Путин такая фигура, которая им не по зубам. Он очень доходчиво дал такой развернутый и правильный анализ происходящих событий и предыстории, что чем-то возразить очень сложно. Видимо решили просто отмолчаться. Иногда так комфортнее - сделать вид, что тебе неинтересно.
Но не могу не отметить реакцию политических "карликов", а иначе, исходя из их потенциала, их не назовешь, таких как Эммануель Макрон, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Олаф Шольц и им подобных.
Изначально , изрядно перепугавшись, что у людей во всем мире появится возможность услышать совершенно иную точку зрения на происходящее, прямо из первых уст, они нарочито призывали не тратить время на интервью. Но когда количество просмотров стало набирать рекордное число, им ничего не оставалось, кроме как отзываться об интервью, как об откровенной "пропаганде Кремля", "смешным и нелепым".
Более миллиарда человек на планете Земля, которые внимательно и даже не один раз просмотрели интервью, явно другого мнения. Хочется порекомендовать этим "лилипутам" завидовать молча.