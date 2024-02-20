https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/mikhail-shurgalin-rasskazal-o-prichinakh-evromaydana--1050228536.html
Михаил Шургалин рассказал о причинах Евромайдана
Михаил Шургалин рассказал о причинах Евромайдана
Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T15:49+0300
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Причиной неконституционной смены власти на Украине в 2014 году в большей степени стала политика западных стран, подчеркнул посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин.Дипломат подчеркнул, что по этническому составу Украина неоднородна - часть людей, считают себя истинными украинцами, но большинству жителей русский язык и русская культура гораздо ближе, чем украинская культура и украинский язык."Когда начались гонения на русский язык и русскую культуру, естественно многим это не понравилось. Мы помним 2014 год, мы помним кровавые события в мае в Одессе, почти сразу кровавые события в Мариуполе. Мы помним жестокий разгон демонстрации в Харькове, ну и соответственно мы помним, как отреагировали люди, не только русские, но во многом и украинцы в Луганской области и Донецкой области", - подчеркнул он.Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
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украина, евромайдан, посольство, видео, видео, мультимедиа
украина, евромайдан, посольство, видео, видео, мультимедиа
Михаил Шургалин рассказал о причинах Евромайдана
15:49 20.02.2024 (обновлено: 16:02 20.02.2024)
Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.
Причиной неконституционной смены власти на Украине в 2014 году в большей степени стала политика западных стран, подчеркнул посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин.
Дипломат подчеркнул, что по этническому составу Украина неоднородна - часть людей, считают себя истинными украинцами, но большинству жителей русский язык и русская культура гораздо ближе, чем украинская культура и украинский язык.
"Когда начались гонения на русский язык и русскую культуру, естественно многим это не понравилось. Мы помним 2014 год, мы помним кровавые события в мае в Одессе, почти сразу кровавые события в Мариуполе. Мы помним жестокий разгон демонстрации в Харькове, ну и соответственно мы помним, как отреагировали люди, не только русские, но во многом и украинцы в Луганской области и Донецкой области", - подчеркнул он.
Евромайдан
- массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.