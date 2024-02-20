https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-v-sukhume-1050230976.html
Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме
Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Милиционеры в Сухуме задержали жителя Дагестана Кебеда Адалова подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба... 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T20:46+0300
2024-02-20T20:46+0300
2024-02-20T20:46+0300
в абхазии
абхазия
сухум
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049883396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88dc45fad782221026202b691cc2a354.jpg
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Милиционеры в Сухуме задержали жителя Дагестана Кебеда Адалова подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.При личном досмотре у 37-летнего мужчины обнаружили 12 заизолированных свертков, банковские карты, российский паспорт и удостоверение сотрудника "Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти". Задержанный признался, что в свертках был наркотик. Вещество он приобрел в Москве. Адалов также указал на четыре закладки в подъездах многоквартирных домов на улицах Аиааира и Лакоба в Сухуме. По информации МВД Абхазии, Адалов причастен к наркоканалу "Доктор". Также установлены двое граждан Абхазии, причастных к наркоканалу, в том числе и организатор. Он скрывается в России. Кебеда Адалова взяли под стражу, расследование продолжается.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049883396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79faa647369f52d1780e8bc57391d241.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, мвд абхазии
абхазия, сухум, мвд абхазии
Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме
СУХУМ, 20 фев - Sputnik.
Милиционеры в Сухуме задержали
жителя Дагестана Кебеда Адалова подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила
пресс-служба МВД Абхазии.
При личном досмотре у 37-летнего мужчины обнаружили 12 заизолированных свертков, банковские карты, российский паспорт и удостоверение сотрудника "Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти".
Задержанный признался, что в свертках был наркотик. Вещество он приобрел в Москве. Адалов также указал на четыре закладки в подъездах многоквартирных домов на улицах Аиааира и Лакоба в Сухуме.
Экспертиза установила, что у задержанного изъяли метадон массой 43,5 грамма.
По информации МВД Абхазии, Адалов причастен к наркоканалу "Доктор". Также установлены двое граждан Абхазии, причастных к наркоканалу, в том числе и организатор. Он скрывается в России.
Кебеда Адалова взяли под стражу, расследование продолжается.