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Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме

Наркотики в особо крупном размере изъяли в Сухуме

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Милиционеры в Сухуме задержали жителя Дагестана Кебеда Адалова подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T20:46+0300

2024-02-20T20:46+0300

2024-02-20T20:46+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Милиционеры в Сухуме задержали жителя Дагестана Кебеда Адалова подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.При личном досмотре у 37-летнего мужчины обнаружили 12 заизолированных свертков, банковские карты, российский паспорт и удостоверение сотрудника "Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти". Задержанный признался, что в свертках был наркотик. Вещество он приобрел в Москве. Адалов также указал на четыре закладки в подъездах многоквартирных домов на улицах Аиааира и Лакоба в Сухуме. По информации МВД Абхазии, Адалов причастен к наркоканалу "Доктор". Также установлены двое граждан Абхазии, причастных к наркоканалу, в том числе и организатор. Он скрывается в России. Кебеда Адалова взяли под стражу, расследование продолжается.

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