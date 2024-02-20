https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/neotlozhnyy-remont-v-bediyskom-khrame-obsudili-na-soveschanii-v-kabmine-abkhazii-1050231743.html
Неотложный ремонт в Бедийском храме обсудили на совещании в Кабмине Абхазии
Неотложный ремонт в Бедийском храме обсудили на совещании в Кабмине Абхазии
Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T21:02+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Неотложные ремонтные работы в Бедийском храме обсудили на совещании у премьер-министра Александра Анкваб, сообщила пресс-служба Кабмина Абхазии. Участники предложили варианты пространственной несущей конструкции покрытия храма с учетом необходимости установки большого каменного купола. На совещании также обсудили изменения в эскизный проект строительства Национальной картинной галереи в Сухуме. В окончательном варианте учтут корректировки руководства галереи и Госуправления охраны историко-культурного наследия. Проект предусматривает архитектурное сочетание уже существующего объекта историко-культурного наследия и современного здания.
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абхазия, сухум, кабмин абхазии, храм
абхазия, сухум, кабмин абхазии, храм
Неотложный ремонт в Бедийском храме обсудили на совещании в Кабмине Абхазии
Всего на работы в Бедийскоме храме из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Неотложные ремонтные работы в Бедийском храме обсудили на совещании у премьер-министра Александра Анкваб, сообщила пресс-служба Кабмина Абхазии.
Участники предложили варианты пространственной несущей конструкции покрытия храма с учетом необходимости установки большого каменного купола.
На совещании также обсудили изменения в эскизный проект строительства Национальной картинной галереи в Сухуме. В окончательном варианте учтут корректировки руководства галереи и Госуправления охраны историко-культурного наследия.
Проект предусматривает архитектурное сочетание уже существующего объекта историко-культурного наследия и современного здания.