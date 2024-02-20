https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/rossiyskaya-pvo-sbila-v-khersonskoy-oblasti-samolet-mig-29-vsu-1050231368.html

Российская ПВО сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ

Российская ПВО сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T15:55+0300

2024-02-20T15:55+0300

2024-02-20T20:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Российская противовоздушная оборона сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также уничтожены 124 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотников, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов.

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