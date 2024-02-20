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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/rossiyskaya-pvo-sbila-v-khersonskoy-oblasti-samolet-mig-29-vsu-1050231368.html
Российская ПВО сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ
Российская ПВО сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T15:55+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Российская противовоздушная оборона сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также уничтожены 124 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотников, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация
спецоперация

Российская ПВО сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 ВСУ

15:55 20.02.2024 (обновлено: 20:55 20.02.2024)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Российская противовоздушная оборона сбила в Херсонской области самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также уничтожены 124 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотников, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов.
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