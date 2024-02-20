https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/takie-obstoyatelstva-kondratev-o-prichinakh-i-itogakh-evromaydana-na-ukraine-1050228784.html

Такие обстоятельства: Кондратьев о причинах и итогах Евромайдана на Украине

Такие обстоятельства: Кондратьев о причинах и итогах Евромайдана на Украине

Что способствовало государственному перевороту на Украине, к чему привел Евромайдан и что ожидает страну, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T18:36+0300

2024-02-20T18:36+0300

2024-02-20T18:36+0300

радио

украина

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сша

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перевороты

санкции

борьба

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Такие обстоятельства: Кондратьев о причинах и итогах Евромайдана на Украине Такие обстоятельства: Кондратьев о причинах и итогах Евромайдана на Украине

10 лет событиям на Майдане в Украине. 21 ноября 2013 года главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с Евросоюзом. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.По мнению российского военного и государственного деятеля Алексея Кондратьева, Евромайдан на Украине произошел не случайно, спецслужбы США, Великобритании и ряда стран НАТО готовились к нему."Ничего случайного в Евромайдане нет. На самом деле, начиная с 80-х годов спецслужбы США, Великобритании и ряда стран НАТО активно разрабатывали агентурную сеть на Украине, воспитывали лидеров общественного мнения, которые, идеологией возрождающегося нацизма, заражали здоровое на тот момент общество, формировали организационные ядра для будущего Украины в виде смены власти с советского формата на неолиберальный и неонацистский форматы идеологии власти. И ставка делалась прежде всего на молодежь Украины западных регионов, которые традиционно были настроены против интеграции с Россией, Белоруссией, вообще с республиками Советского Союза", - сказал Кондратьев.Он подчеркнул, что целью Запада на Украине было обострить ситуацию на границе с Россией."Все эти националисты, участвовавшие в майдане, тут же в марте-апреле были переключены на непосредственные боевые действия в подбрюшье России. Соответственно разрыв двух братских ветвей одного народа, создание пояса нестабильности у границ России, введение санкций, то есть, экономическая война против государства. Вся эта экономическая борьба объединенного Запада (против России –примеч.) стала возможна на фундаменте, созданном украинскими нацистами", - сказал Кондратьев.Он отметил, что Украина сегодня находится в формате воюющей страны федеративного устройства образца бывшей Югославии, которая распалась на части.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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украина, евромайдан, сша, россия, нато, неонацизм, перевороты, санкции, борьба, подкасты, аудио