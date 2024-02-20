https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/trapsh-o-gosperevorote-na-ukraine-eto-byla-tochka-nevozvrata-1050208735.html

Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата

Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата

С чего начался конфликт на Украине, как он развивался и к чему в итоге привел, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T10:43+0300

2024-02-20T10:43+0300

2024-02-20T10:43+0300

радио

подкасты

абхазия

в мире

майдан незалежности

украина

сша

европа

россия

спецоперация

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/13/1050209359_0:11:1501:855_1920x0_80_0_0_86fce6000456d241490d8e4c5ee6ac9c.jpg

Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата

Ровно10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Украине начался госпереворот.События на Украине стали причиной не только государственного переворота и смены власти в стране, но и масштабных политических изменений в мире. В противостояние вокруг украинского кризиса оказались вовлечены многие страны.По мнению Трапш, Евромайдан стал одним из этапов трансформации и украинской государственности, и украинской идентичности, и украинской политики.Слушайте подкаст Sputnik Абхазия. Участники Евромайдана надеялись на достойную цивилизованную жизнь. Однако вместо этого получили внутренний конфликт с многочисленными жертвами. Экономика рухнула, население разбегалось.

абхазия

украина

сша

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, в мире, майдан незалежности, украина, сша, европа, россия, спецоперация, аудио