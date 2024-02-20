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Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата
Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата
С чего начался конфликт на Украине, как он развивался и к чему в итоге привел, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T10:43+0300
2024-02-20T10:43+0300
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Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата
Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата
Ровно10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Украине начался госпереворот.События на Украине стали причиной не только государственного переворота и смены власти в стране, но и масштабных политических изменений в мире. В противостояние вокруг украинского кризиса оказались вовлечены многие страны.По мнению Трапш, Евромайдан стал одним из этапов трансформации и украинской государственности, и украинской идентичности, и украинской политики.Слушайте подкаст Sputnik Абхазия. Участники Евромайдана надеялись на достойную цивилизованную жизнь. Однако вместо этого получили внутренний конфликт с многочисленными жертвами. Экономика рухнула, население разбегалось.
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подкасты, абхазия, в мире, майдан незалежности, украина, сша, европа, россия, спецоперация, аудио
подкасты, абхазия, в мире, майдан незалежности, украина, сша, европа, россия, спецоперация, аудио
Трапш о Госперевороте на Украине: это была точка невозврата
С чего начался конфликт на Украине, как он развивался и к чему в итоге привел, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
Ровно10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Украине начался госпереворот.
События на Украине стали причиной не только государственного переворота
и смены власти в стране, но и масштабных политических изменений в мире. В противостояние вокруг украинского кризиса оказались вовлечены многие страны.
По мнению Трапш, Евромайдан стал одним из этапов трансформации и украинской государственности, и украинской идентичности, и украинской политики.
"В определенном смысле это уже такая точка невозврата, после которой пошли необратимые процессы, которые привели к специальной военной операции и к открытому конфликту Украины и России. Предпосылки и причины можно разделить на две группы. Первая - это почти столетняя политика искусственного формирования новой украинской нации, которая осуществлялась сначала большевиками, потом руководством СССР, а после 1991 года руководством современной Украины. А в основу идентичности украинского исторического процесса была положена самая радикальная версия... Вторая группа причин определяется тем, что, несмотря на очевидный успех в холодной войне, коллективный Запад не собирался выстраивать систему мирного сосуществования с Россией и другими государствами на постсоветском пространстве. Он и нужны были, как исключительно источники дешевых ресурсов и опорная точка в его геополитических устремлениях", - сказал Трапш.
Слушайте подкаст Sputnik Абхазия.
Участники Евромайдана надеялись на достойную цивилизованную жизнь. Однако вместо этого получили внутренний конфликт с многочисленными жертвами. Экономика рухнула, население разбегалось.