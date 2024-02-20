https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/turbaza-o-tom-kak-turizm-vliyaet-na-razvitie-drugikh-otrasley---1050226763.html
Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей
Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей
Как стимулировать туристическую отрасль, чтобы развивались и другие секторы - торговля, строительство и сельское хозяйство, об этом своим мнением в эфире радио... 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T14:59+0300
2024-02-20T14:59+0300
2024-02-20T15:06+0300
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Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей
Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей
Как стимулировать туристическую отрасль, чтобы развивались и другие секторы - торговля, строительство и сельское хозяйство, об этом своим мнением в эфире радио Sputnik поделились ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин и экономист Анна Адлейба.Туризм обладает мультипликативным эффектом, к примеру, в России туризм связан с более чем 50 отраслями, одно рабочее месте в туризме создает 7 , отметил Федулин в эфире радио."Туризм является системообразующей сферой, которая неизбежно будет тянуть за собой рост занятости населения и развитие различных секторов экономики", - подчеркнул он.Федулин рассказал, какие меры поддержки должны быть предусмотрены на законодательном уровне.Экономист Анна Адлейба привела показатели развития туризма в Абхазии. По ее мнению, туризм стимулирует, в первую очередь, торговлю и общепит. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, экономика, сельское хозяйство, аудио
подкасты, турбаза, туризм, экономика, сельское хозяйство, аудио
Как стимулировать туристическую отрасль, чтобы развивались и другие секторы - торговля, строительство и сельское хозяйство, об этом своим мнением в эфире радио Sputnik
поделились ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин и экономист Анна Адлейба.
Туризм обладает мультипликативным эффектом, к примеру, в России туризм связан с более чем 50 отраслями, одно рабочее месте в туризме создает 7 , отметил Федулин в эфире радио.
"Туризм является системообразующей сферой, которая неизбежно будет тянуть за собой рост занятости населения и развитие различных секторов экономики", - подчеркнул он.
Федулин рассказал, какие меры поддержки должны быть предусмотрены на законодательном уровне.
Экономист Анна Адлейба привела показатели развития туризма в Абхазии. По ее мнению, туризм стимулирует, в первую очередь, торговлю и общепит.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.