https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/turbaza-o-tom-kak-turizm-vliyaet-na-razvitie-drugikh-otrasley---1050226763.html

Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей

Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей

Как стимулировать туристическую отрасль, чтобы развивались и другие секторы - торговля, строительство и сельское хозяйство, об этом своим мнением в эфире радио... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T14:59+0300

2024-02-20T14:59+0300

2024-02-20T15:06+0300

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Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей Турбаза: о том, как туризм влияет на развитие других отраслей

Как стимулировать туристическую отрасль, чтобы развивались и другие секторы - торговля, строительство и сельское хозяйство, об этом своим мнением в эфире радио Sputnik поделились ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин и экономист Анна Адлейба.Туризм обладает мультипликативным эффектом, к примеру, в России туризм связан с более чем 50 отраслями, одно рабочее месте в туризме создает 7 , отметил Федулин в эфире радио."Туризм является системообразующей сферой, которая неизбежно будет тянуть за собой рост занятости населения и развитие различных секторов экономики", - подчеркнул он.Федулин рассказал, какие меры поддержки должны быть предусмотрены на законодательном уровне.Экономист Анна Адлейба привела показатели развития туризма в Абхазии. По ее мнению, туризм стимулирует, в первую очередь, торговлю и общепит. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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