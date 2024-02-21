https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/avdeevka-osvobozhdena-nastuplenie-vs-rossii-prodolzhaetsya-na-pyati-napravleniyakh--1050232131.html

Авдеевка освобождена, наступление ВС России продолжается на пяти направлениях

Авдеевка освобождена, наступление ВС России продолжается на пяти направлениях

Освобождение города Авдеевка от украинских оккупантов, развитие российского наступления на широком фронте отражают растущее боевое могущество и стратегическое... 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T09:00+0300

2024-02-21T09:00+0300

2024-02-21T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Освобождение города Авдеевка от украинских оккупантов, развитие российского наступления на широком фронте отражают растущее боевое могущество и стратегическое превосходство Вооруженных сил РФ над ВСУ и Североатлантическим альянсом, который задействовал в прокси-войне с Россией значительные разведывательные средства, вооружения и арсеналы. Поражение на Украинском ТВД обещает Западу экономический упадок и системную деградацию: отсутствие дешевых российских энергоресурсов – страшнее присутствия российских гиперзвуковых ракет.Российские войска 17 февраля взломали мощнейший укрепрайон ВСУ, освободили город Авдеевку, продвинулись в глубину обороны противника почти на девять километров, "на плечах отступающих" развивают наступление западнее – в районе населенных пунктов Ласточкино.Вооруженные силы РФ атакуют на пяти основных направлениях – практически по всему фронту, и этим "растягивают по площадям" истощенные украинские бригады, не позволяют маневрировать резервами. Даже на схеме, опубликованной в TheNew York Times видно, что российский "огненный вал" катится к западу от Кременной, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и Работино. На реальном поле боя в Запорожье Работинский гарнизон ВСУ фактически разрезан на две части, российские войска уничтожают противника в "огневых мешках". Начался штурм украинских позиций в районе города Часов Яр (западнее Артемовска), с массированным применением ударных fpv-дронов и корректируемых авиабомб калибра до 1500 кг.Подразделения ВС РФ вошли в село Победа на Угледарском направлении (3 км к югу от Марьинки). Возможен прорыв российских войск к важному транспортно-логистическому центру ВСУ – городу Покровску (в 40 км западнее Авдеевки), с выходом во фланг и тыл украинским группировкам войск в Краматорске и Славянске (севернее), Курахово и Угледаре (южнее). С дальнейшим обрушением оборонительной линии ВСУ на левобережье Днепра по "принципу домино".Возвращение в реальностьЗапад находится в смятении и отчаянии: США и ЕС опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки. В Пентагоне считают, что без финансирования со стороны США оборона Украины, скорее всего, рухнет. Американские и европейские аналитики крайне негативно оценивают и комментируют события на украинском ТВД. В штабах НАТО преобладает растерянность – ранее российские наступательные операции в зимний период считались невозможными. После февральского освобождения Авдеевки от ВСУ приходится переосмысливать ситуацию, "переделывать" прогнозы и планы.По мнению ветерана ВВС США полковника Седрика Лейтона (в интервью CNN), после Авдеевки может последовать "значительное продвижение вглубь украинской обороны", и более того: "Теперь русские… могут двинуться в самое сердце Украины". Все возможно.Российская группировка войск в зоне СВО растет количественно и качественно. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 февраля подчеркнул: "В целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек". Более 30 тысяч добровольцев в месяц, и в сравнении с 2023 годом активность не снижается. Российский ОПК вышел на уровень производства новейших вооружений и боеприпасов недосягаемый для всех вместе взятых стран НАТО.Европейская коалиция претендует на поставку ВСУ одного миллиона дронов, так и не выполнив обязательств о поставке за год одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов. Сроки не ясны.В отчаянии люди иногда совершают роковые ошибки. Так, председатель оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вновь требует передачи ВСУ крылатых ракет TAURUS дальностью до 500 км. Заметим, из 600 таких ракет в арсенале Бундесвера только 150 технически готовых к использованию, а высокоточных российских ракет хватит даже на форточку в доме Мерца. Вероятные ошибки Берлина с дальностью ракет для ВСУ практически гарантируют российское возмездие Германии.Более трезвомыслящий американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс на Мюнхенской конференции 18 февраля констатировал: "У русских в 15 раз больше живой силы на ТВД и в 10 раз больше снарядов. Украинцам следовало прислушаться к генералу Марку Милли в ноябре 2022 года, и начать переговоры… Уже слишком поздно, и это окно возможностей потеряно". Сенатор Вэнс считает, что Украине придется сделать значительные территориальные уступки для достижения мира на условиях России.По данным издания The American Conservative, ВСУ потеряли в войне с Россией 500 тысяч солдат и офицеров убитыми. Вооруженные силы РФ в зоне СВО 20 февраля продолжили серию комбинированных ударов по объектам ВСУ на переднем крае и в оперативному тылу – в Запорожье, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в оккупированном Херсоне.Как верно заметил президент Венесуэлы Николас Мадуро, Россия в конфликте на Украине "наносит поражение Западу на поле боя", при этом становится сильнее экономически. И Западу более всего угрожают не российские ракеты, а отказ от дешевых российских энергоносителей. Рецессия в Европе набирает ход, последствия проявятся в течение нескольких лет, и они будут очень серьезными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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спецоперация