https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/bank-rossii-otozval-litsenziyu-u-kivi-banka-1050238042.html

Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка"

Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка"

Причиной стало нарушение норм, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию отходов, а также использование... 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T15:16+0300

2024-02-21T15:16+0300

2024-02-21T15:21+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "КИВИ Банка". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора."Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - говорится в тексте.Также уточняется, что "КИВИ Банк" использовал персональные данные физлиц без их ведома. Центробанк подчеркивает, что "КИВИ Банк" был участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона на вкладчика, включая проценты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kak-tsentrobank-rossii-razrushil-ozhidaniya-zapada-ot-sanktsiy-1049299933.html

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