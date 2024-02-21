https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/bank-rossii-otozval-litsenziyu-u-kivi-banka-1050238042.html
Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка"
Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка"
Причиной стало нарушение норм, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию отходов, а также использование... 21.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "КИВИ Банка". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора."Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - говорится в тексте.Также уточняется, что "КИВИ Банк" использовал персональные данные физлиц без их ведома. Центробанк подчеркивает, что "КИВИ Банк" был участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона на вкладчика, включая проценты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kak-tsentrobank-rossii-razrushil-ozhidaniya-zapada-ot-sanktsiy-1049299933.html
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новости, центральный банк рф, россия
новости, центральный банк рф, россия
Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка"
15:16 21.02.2024 (обновлено: 15:21 21.02.2024)
Причиной стало нарушение норм, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию отходов, а также использование персональных данных физлиц без их ведома.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik
. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "КИВИ Банка". Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале регулятора.
Решение было принято из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, из-за чего к нему пять раз за последний год применялись меры, а также допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - говорится в тексте.
Также уточняется, что "КИВИ Банк" использовал персональные данные физлиц без их ведома.
Центробанк подчеркивает, что "КИВИ Банк" был участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона на вкладчика, включая проценты.