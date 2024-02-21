https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/shurgalin-okonchatelnoe-reshenie-voprosa-ukrainy-vperedi-1050236293.html

Шургалин: окончательное решение вопроса Украины впереди

Шургалин: окончательное решение вопроса Украины впереди

Причиной неконституционной смены власти на Украине в 2014 году в большей степени стала политика западных стран, сказал в интервью радио Sputnik посол... 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T12:49+0300

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Шургалин: окончательное решение вопроса Украины впереди Шургалин: окончательное решение вопроса Украины впереди

Шургалин также рассказал, что общего у современной Украины с нацистской Германией. "Идет борьба за право не только русского народа говорить по-русски и следовать своим традициям. Мы знаем, что в Закарпатье и венгры очень нехорошо себя чувствуют, когда им запрещают говорить по-венгерски, когда им запрещают жить по своим традициям. Приблизительно то же самое происходило в нацистской Германии, любой немец должен был верить Адольфу Гитлеру и его приспешникам, и никакой девиации от генеральной линии не допускалось", - сказал он.Дипломат выразил увернность, что окончательное решение вопроса Украины впереди.Слушайте подкаст. Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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