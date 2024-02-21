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Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
Директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая в эфире радио Sputnik рассказала, как в республике... 21.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-21T10:50+0300
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Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
Минтуризма Абхазии объявил прием документов на обучение специальности экскурсовода, а также прохождения аттестации в качестве экскурсовода. Директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая рассказала, как будет проходить набор документов и что представляют собой курсы. "Программа подготовки экскурсоводов включает в себя триста часов, которые делятся на практические и теоретические уроки. При этом, большая часть теории - это те дисциплины, которые на наш взгляд необходимы для экскурсовода, предметы все у нас читают деятели науки - историки, географы, этнографы. Мы предоставляем возможность пройти курс психологии делового общения, курс риторики речи, помимо всех основных дисциплин", - сказала Лакербая. Министерство туризма Абхазии впервые объявило набор по подготовке методистов экскурсионных фирм, рассказала радио Sputnik Кристина Лакербая. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, минтуризма, экскурсии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, минтуризма, экскурсии, аудио
Такие обстоятельства: Лакербая о подготовке экскурсоводов в Абхазии
10:50 21.02.2024 (обновлено: 10:51 21.02.2024)
Директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая в эфире радио Sputnik рассказала, как в республике готовят экскурсоводов.
Минтуризма Абхазии объявил прием документов на обучение специальности экскурсовода, а также прохождения аттестации в качестве экскурсовода. Директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая рассказала, как будет проходить набор документов и что представляют собой курсы.
"Программа подготовки экскурсоводов включает в себя триста часов, которые делятся на практические и теоретические уроки. При этом, большая часть теории - это те дисциплины, которые на наш взгляд необходимы для экскурсовода, предметы все у нас читают деятели науки - историки, географы, этнографы. Мы предоставляем возможность пройти курс психологии делового общения, курс риторики речи, помимо всех основных дисциплин", - сказала Лакербая.
Министерство туризма Абхазии впервые объявило набор по подготовке методистов экскурсионных фирм, рассказала радио Sputnik Кристина Лакербая.
Подробности слушайте в аудиофайле
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