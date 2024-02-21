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Замминистра обороны о роли Абхазии в СВО и об укреплении обороноспособности страны

Замминистра обороны о роли Абхазии в СВО и об укреплении обороноспособности страны

Замминистра обороны Абхазия в интервью радио Sputnik рассказал, какую политику проводит республика по отношению к спецоперации России на Донбассе, и как... 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T17:33+0300

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Бжания о роли Абхазии в СВО Бжания о роли Абхазии в СВО

22 февраля 2022 года Россия начала проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Это стало неизбежно из-за проводимой киевским режимом политики. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, коллективный Запад планомерно готовил территорию бывшей советской республики к тому, чтобы разместить там базы НАТО. Все эти события отразились не только на самой Украине, но и на международных отношениях. Как они отражаются на безопасности в Закавказье, рассказал замминистра обороны Абхазии Давид Бжания."Спецоперация не могла не сказаться на нашем регионе по причине близости этого конфликта к нам. Наш отношение к спецоперации определяется основополагающим курсом на стратегический союз с Российской Федерацией, и любые изменения положения России в мире непосредственно отражаются на нашей республике. Наше общество в значительной степени поддержало СВО, хотя есть некоторое деятели и общественные организации, которые заняли кто-то нейтральную, кто-то антивоенную позицию. Но это их личное мнение. Минобороны занимает четкую позицию: мы поддерживаем руководство России, минобороны России, и считаем, что специальная военная операция закончится только победой, только достижением всех намеченных планов Российской Федерацией", - сказал Бжания.За время СВО на Донбассе погибло более 30 добровольцев из Абхазии. Также Бжания отметил, что в Абхазии серьезно относятся к вопросу открытия второго фронта, поэтому предприняты шаги к укреплению обороноспособности республики во взаимодействии с российскими коллегами. Подробности слушайте в подкасте.

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