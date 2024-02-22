https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/ataev-o-buduschem-ukrainy-dazhe-zapadnaya-ukraina-budet-komplementarna-k-rossii--1050210112.html

Атаев о будущем Украины: даже Западная Украина будет комплементарна к России

Атаев о будущем Украины: даже Западная Украина будет комплементарна к России

Почему на Украине возродился нацизм, как Запад культивировал почву для антироссийских настроений, что стало причиной госпереворота, в интервью радио Sputnik... 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T11:51+0300

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Новый Блок Новый Блок

1о лет Евромайдану и 2 года с начала СВО. Причины госпереворота на Украине, его последствия и специальную военную операцию, на радио Sputnik обсудили с политологом Артуром Атаевым. Он убежден, что отношение к СВО в мире изменилось. По его мнению, Украина, как государство в тех границах, которые ей достались по результатам крушения Советского Союза, не состоялось, государственность Украины не сдала экзамен на устойчивость. Слушайте подкаст.

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