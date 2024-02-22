https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/ataev-o-buduschem-ukrainy-dazhe-zapadnaya-ukraina-budet-komplementarna-k-rossii--1050210112.html
Атаев о будущем Украины: даже Западная Украина будет комплементарна к России
Атаев о будущем Украины: даже Западная Украина будет комплементарна к России
Почему на Украине возродился нацизм, как Запад культивировал почву для антироссийских настроений, что стало причиной госпереворота, в интервью радио Sputnik... 22.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-22T11:51+0300
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1о лет Евромайдану и 2 года с начала СВО. Причины госпереворота на Украине, его последствия и специальную военную операцию, на радио Sputnik обсудили с политологом Артуром Атаевым. Он убежден, что отношение к СВО в мире изменилось. По его мнению, Украина, как государство в тех границах, которые ей достались по результатам крушения Советского Союза, не состоялось, государственность Украины не сдала экзамен на устойчивость. Слушайте подкаст.
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Атаев о будущем Украины: даже Западная Украина будет комплементарна к России
11:51 22.02.2024 (обновлено: 11:52 22.02.2024)
Почему на Украине возродился нацизм, как Запад культивировал почву для антироссийских настроений, что стало причиной госпереворота, в интервью радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев.
1о лет Евромайдану и 2 года с начала СВО. Причины госпереворота на Украине, его последствия и специальную военную операцию, на радио Sputnik обсудили с политологом Артуром Атаевым.
Он убежден, что отношение к СВО в мире изменилось.
"Во-первых, ожидания не оправдались. Ожидали, что России уже не будет, что она взорвется изнутри. Никто не предполагал, что СВО сплотит людей. Во-вторых, даже самый ярый идеолог и пропагандист Арестович, сейчас критикует систему, которая не оправдала себя, надежды НАТО, Запада. Поэтому ситуация меняется, информационный крен снижается, и информационное наполнение Спецоперации коренным образом отличается от начальной стадии", - считает Атаев.
По его мнению, Украина, как государство в тех границах, которые ей достались по результатам крушения Советского Союза, не состоялось, государственность Украины не сдала экзамен на устойчивость.
"Однозначно, то, что останется от Украины, если что-то останется, будет под покровительством России. По-другому быть не должно. Даже на Западной Украине ментально и социокультурно будет доминировать тот тип личности, который будет комплементарен по отношению к России. Потому что в нынешних условиях само украинство преследует одну цель - уничтожение России. Так как эта цель невозможна, Украина в той антироссийской форме, в которой существует, существовать не может", - сказал Атаев.