https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/batal-ayba-naznachen-predstavitelem-prezidenta-v-parlamente-1050246198.html

Батал Айба назначен представителем президента в Парламенте

Батал Айба назначен представителем президента в Парламенте

Ранее обязанности представителя главы республики в законодательном органе выполнял министр юстиции Анри Барциц. 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T11:51+0300

2024-02-22T11:51+0300

2024-02-22T11:51+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Батал Айба назначен полномочным представителем президента Абхазии в Народном собрании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Батал Айба до назначения был помощником президента по внешнеэкономическим вопросам. Кроме того, он был депутатом Народного собрания VI созыва.

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