https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/ekonomist-o-roste-doli-rublya-v-mezhdunarodnoy-torgovle-novyy-shag-razvitiya--1050246557.html

Экономист о росте доли рубля в международной торговле: новый шаг развития

Экономист о росте доли рубля в международной торговле: новый шаг развития

На сегодняшний день доля рубля в международных расчетах России составляет почти 40 процентов в экспорте и около 36 – в импорте, заявил в эфире радио Sputnik... 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T15:06+0300

2024-02-22T15:06+0300

2024-02-22T15:06+0300

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Экономист о росте доли рубля в международной торговле: новый шаг развития Экономист о росте доли рубля в международной торговле: новый шаг развития

Ранее из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ стало известно, что рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы."Это рекордная составляющая и новый шаг развития и экономики, и международных финансовых позиций России", - сказал Качалов в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, к возможному отключению РФ от международных расчетов, ЦБ готовился еще с 2014 года. Был создана система передачи финансовых сообщений (СПФС) и национальная система платежных карт (НЦПК)."Это прекрасный пример заблаговременного финансового планирования", - подчеркнул экономист.

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