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Обеспечить волеизъявление: выборы президента России обсудили в ЦСЭИ
Обеспечить волеизъявление: выборы президента России обсудили в ЦСЭИ
Центр социально-экономических исследований провел круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России. 22.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-22T20:32+0300
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Мероприятие прошло с участием президента Аслана Бжания, посла России в республике Михаила Шургалина, главы МИД Инала Ардзинба, секретаря Совбеза Сергея Шамба.Выступая перед собравшимися, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.Президент Аслан Бжания подчеркнул, что к предстоящим выборам в республике будет открыто самое большое количество избирательных участков среди всех стран постсоветского пространства.Гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства, добавил президент.Подробнее о том, как прошло заседание, смотрите в нашем видео.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Обеспечить волеизъявление: выборы президента России обсудили в ЦСЭИ
20:32 22.02.2024 (обновлено: 20:33 22.02.2024)
Центр социально-экономических исследований провел круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России.
Мероприятие прошло с участием президента Аслана Бжания, посла России в республике Михаила Шургалина, главы МИД Инала Ардзинба, секретаря Совбеза Сергея Шамба.
Выступая перед собравшимися, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.
Президент Аслан Бжания подчеркнул, что к предстоящим выборам в республике будет открыто самое большое количество избирательных участков среди всех стран постсоветского пространства.
Гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства, добавил президент.
Подробнее о том, как прошло заседание, смотрите в нашем видео.