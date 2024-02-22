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Обеспечить волеизъявление: выборы президента России обсудили в ЦСЭИ

Обеспечить волеизъявление: выборы президента России обсудили в ЦСЭИ

Центр социально-экономических исследований провел круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России. 22.02.2024, Sputnik Абхазия

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Мероприятие прошло с участием президента Аслана Бжания, посла России в республике Михаила Шургалина, главы МИД Инала Ардзинба, секретаря Совбеза Сергея Шамба.Выступая перед собравшимися, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.Президент Аслан Бжания подчеркнул, что к предстоящим выборам в республике будет открыто самое большое количество избирательных участков среди всех стран постсоветского пространства.Гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства, добавил президент.Подробнее о том, как прошло заседание, смотрите в нашем видео.

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