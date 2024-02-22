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Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений
Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений
Исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений Омар Цвижба в интервью радио Sputnik рассказал о работе по недопущению... 22.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-22T09:46+0300
2024-02-22T09:46+0300
2024-02-22T09:47+0300
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государственная инспекция республики абхазия по карантину растений
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Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений
Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений
Ситуацию в Абхазии начальник службы назвал стабильной, новых карантинных организмов в последнее время выявлено не было. О том, как и кто проверяет ввозимые в республику растения, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, посредник, растения, карантин, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, аудио
подкасты, абхазия, посредник, растения, карантин, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, аудио
Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений
09:46 22.02.2024 (обновлено: 09:47 22.02.2024)
Исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений Омар Цвижба в интервью радио Sputnik рассказал о работе по недопущению проникновения в республику вредителей.
Ситуацию в Абхазии начальник службы назвал стабильной, новых карантинных организмов в последнее время выявлено не было.
О том, как и кто проверяет ввозимые в республику растения, слушайте в подкасте
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