https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/posrednik-tsvizhba-o-soblyudenii-mer-bezopasnosti-pri-vvoze-v-abkhaziyu-rasteniy--1050240005.html

Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений

Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений

Исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по карантину растений Омар Цвижба в интервью радио Sputnik рассказал о работе по недопущению... 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T09:46+0300

2024-02-22T09:46+0300

2024-02-22T09:47+0300

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государственная инспекция республики абхазия по карантину растений

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Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений Посредник: Цвижба о соблюдении мер безопасности при ввозе в Абхазию растений

Ситуацию в Абхазии начальник службы назвал стабильной, новых карантинных организмов в последнее время выявлено не было. О том, как и кто проверяет ввозимые в республику растения, слушайте в подкасте.

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подкасты, абхазия, посредник, растения, карантин, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, аудио