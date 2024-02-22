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Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР

Всего за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 410 человек, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские... 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T21:16+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Победа в ДНР, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, станция радиоэлектронной борьбы, на Херсонском направлении - до 50 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", гаубицу "МСТА-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса "Patriot", живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 95 украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/svo-kak-rossiyskie-voyska-zachischali-platsdarm-vsu-v-krynkakh-1050243721.html

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