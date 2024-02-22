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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-pobeda-v-dnr-1050250444.html
Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
Всего за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 410 человек, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские... 22.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Победа в ДНР, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, станция радиоэлектронной борьбы, на Херсонском направлении - до 50 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", гаубицу "МСТА-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса "Patriot", живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 95 украинских дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/svo-kak-rossiyskie-voyska-zachischali-platsdarm-vsu-v-krynkakh-1050243721.html
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Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР

21:16 22.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Всего за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 410 человек, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", гаубицу Д-20, САУ "Гвоздика".
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Победа в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 30 человек, два бронетранспортера, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу М198, самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Авдеевском направлении - до 145 человек, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777.
На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, станция радиоэлектронной борьбы, на Херсонском направлении - до 50 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", гаубицу "МСТА-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса "Patriot", живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, уничтожены 95 украинских дронов.
Демонстрация навыков боевой и специальной подготовки войсками РХБЗ - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2024
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