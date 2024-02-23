https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/-mid-abkhazii-informatsiya-ot-grazhdan-ob-intsidentakh-pri-peresechenii-gosgranitsy-ne-postupala-1050257066.html

МИД Абхазии: информация от граждан об инцидентах при пересечении госграницы не поступала

МИД Абхазии: информация от граждан об инцидентах при пересечении госграницы не поступала

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В МИД Абхазии до сих не поступала детальная информация от граждан об инцидентах при пересечении абхазо-российской госграницы, сообщил... 23.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-23T19:49+0300

2024-02-23T19:49+0300

2024-02-23T19:49+0300

в абхазии

мид абхазии

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В МИД Абхазии до сих не поступала детальная информация от граждан об инцидентах при пересечении абхазо-российской госграницы, сообщил Медиацентр министерства. Ведомство призвало сограждан "действовать в конструктивном ключе, ориентированном на практическое решение актуальных вопросов, а не создание информационного шума". МИД республики также опроверг информацию о передаче российской стороне неких списков, назвав публикации об этом вбросами и неудачной попыткой манипуляции общественным мнением.

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