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МИД Абхазии: информация от граждан об инцидентах при пересечении госграницы не поступала
МИД Абхазии: информация от граждан об инцидентах при пересечении госграницы не поступала
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В МИД Абхазии до сих не поступала детальная информация от граждан об инцидентах при пересечении абхазо-российской госграницы, сообщил... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T19:49+0300
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2024-02-23T19:49+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В МИД Абхазии до сих не поступала детальная информация от граждан об инцидентах при пересечении абхазо-российской госграницы, сообщил Медиацентр министерства. Ведомство призвало сограждан "действовать в конструктивном ключе, ориентированном на практическое решение актуальных вопросов, а не создание информационного шума". МИД республики также опроверг информацию о передаче российской стороне неких списков, назвав публикации об этом вбросами и неудачной попыткой манипуляции общественным мнением.
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мид абхазии
МИД Абхазии: информация от граждан об инцидентах при пересечении госграницы не поступала
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
В МИД Абхазии до сих не поступала детальная информация от граждан об инцидентах при пересечении абхазо-российской госграницы, сообщил
Медиацентр министерства.
"Для установления фактов, обстоятельств, причин возникновения указанных инцидентов, принятия мер реагирования в рамках своей компетенции Министерство иностранных дел Республики Абхазия должно обладать детальной информацией о конкретных случаях и гражданах, столкнувшихся с вышеупомянутыми инцидентами, для ее дальнейшего направления в МИД России", – говорится в сообщении.
Ведомство призвало сограждан "действовать в конструктивном ключе, ориентированном на практическое решение актуальных вопросов, а не создание информационного шума".
МИД республики также опроверг информацию о передаче российской стороне неких списков, назвав публикации об этом вбросами и неудачной попыткой манипуляции общественным мнением.