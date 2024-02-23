https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1050251465.html
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T11:29+0300
2024-02-23T11:29+0300
2024-02-23T15:09+0300
в абхазии
президент
аслан бжания
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048680218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1ca8511eb4c6d33a849fb58d673588.jpg
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам республики крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа, мира и согласия, мирного неба. Президент добавил, что в этот день принято вспоминать "подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории". Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии. "Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвование являются основой мира и безопасности нашей страны", – сказал Аслан Бжания.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048680218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e5f78590c794dbd8e334e72ae360a1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент, аслан бжания, сухум
президент, аслан бжания, сухум
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества
11:29 23.02.2024 (обновлено: 15:09 23.02.2024)
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам республики крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа, мира и согласия, мирного неба.
"Этот день является символом несгибаемой воли, мужества и героизма наших предков, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Именно благодаря их самоотверженности Абхазия стоит непоколебимо, сохраняя свой суверенитет и культурные традиции", – говорится в поздравлении.
Президент добавил, что в этот день принято вспоминать "подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории". Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии.
"Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвование являются основой мира и безопасности нашей страны", – сказал Аслан Бжания.