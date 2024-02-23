https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1050251465.html

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам... 23.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-23T11:29+0300

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в абхазии

президент

аслан бжания

сухум

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам республики крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа, мира и согласия, мирного неба. Президент добавил, что в этот день принято вспоминать "подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории". Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии. "Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвование являются основой мира и безопасности нашей страны", – сказал Аслан Бжания.

сухум

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