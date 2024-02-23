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Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам республики крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа, мира и согласия, мирного неба. Президент добавил, что в этот день принято вспоминать "подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории". Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии. "Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвование являются основой мира и безопасности нашей страны", – сказал Аслан Бжания.
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президент, аслан бжания, сухум
президент, аслан бжания, сухум

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества

11:29 23.02.2024 (обновлено: 15:09 23.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем защитника Отечества. Глава государства пожелал ветеранам и гражданам республики крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа, мира и согласия, мирного неба.
"Этот день является символом несгибаемой воли, мужества и героизма наших предков, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Именно благодаря их самоотверженности Абхазия стоит непоколебимо, сохраняя свой суверенитет и культурные традиции", – говорится в поздравлении.
Президент добавил, что в этот день принято вспоминать "подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории". Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии.
"Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвование являются основой мира и безопасности нашей страны", – сказал Аслан Бжания.
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