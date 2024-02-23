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Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии
Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии
О ситуации в лифтовом хозяйстве Сухума в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал замдиректора муниципального учреждения "Горсервис" Владимир... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T12:22+0300
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Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии
Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии
По словам Недосекина, всего в Сухуме 418 лифтов, 317 из них находятся в обслуживании МУ "Горсервис". 161 лифт - новый, 155 – старого образца, которые были установлены более 30 лет назад, 101 лифт не работает. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, лифты, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, лифты, аудио
Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии
12:22 23.02.2024 (обновлено: 14:39 23.02.2024)
О ситуации в лифтовом хозяйстве Сухума в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал замдиректора муниципального учреждения "Горсервис" Владимир Недосекин.
По словам Недосекина, всего в Сухуме 418 лифтов, 317 из них находятся в обслуживании МУ "Горсервис". 161 лифт - новый, 155 – старого образца, которые были установлены более 30 лет назад, 101 лифт не работает.
"Все 257 лифтов должны подлежать обязательной замене, их нужно включать в комплексную программу. Как минимум 100 лифтов там, где проживают наши граждане, инвалиды, ветераны и так далее, им просто физически невозможно помочь, потому что установка нового лифта – это колоссальные деньги, город тоже не сможет этого сделать. Нужно подходить к этому комплексно" - рассказал он.
Подробности слушайте в подкасте.