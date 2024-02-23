Главный четверг: Недосекин о лифтовом хозяйстве столицы Абхазии

"Все 257 лифтов должны подлежать обязательной замене, их нужно включать в комплексную программу. Как минимум 100 лифтов там, где проживают наши граждане, инвалиды, ветераны и так далее, им просто физически невозможно помочь, потому что установка нового лифта – это колоссальные деньги, город тоже не сможет этого сделать. Нужно подходить к этому комплексно" - рассказал он.