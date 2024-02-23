https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/medvenskiy-o-forume-pamyat-pobediteley-tsel---donesti-do-molodezhi-o-kornyakh-natsizma--1050252087.html

Медвенский о форуме "Память победителей": цель - донести до молодежи о корнях нацизма

Медвенский о форуме "Память победителей": цель - донести до молодежи о корнях нацизма

В Москве завершил работу международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья... 23.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-23T17:40+0300

2024-02-23T17:40+0300

2024-02-23T17:40+0300

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Медвенский о форуме «Память победителей»: цель- донести до молодежи о корнях нацизма Медвенский о форуме «Память победителей»: цель- донести до молодежи о корнях нацизма

В Москве завершил работу международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участниками от Абхазии стали директор АбИГИ Арда Ашуба, историк Аслан Авидзба, руководитель общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Абхазпоиск" Николай Медвенский. О том, как проходил форум, и какова его главная цель, в эфире радио Sputnik рассказал, историк Николай Медвенский.В форуме "Память победителей" приняли участие свыше 50 координаторов "Бессмертного полка", представителей научно-экспертного сообщества из России, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, а также Австрии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Турции, Франции, Швеции и других стран мира.Организатор - Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при поддержке фонда "Русский мир".В программе форума были круглые столы, посвященные сохранению исторической памяти в деятельности международных координаторов "Бессмертного полка", защите прав соотечественников, ценностных основ государственной политики.Главная цель форума – донести до молодежи, что такое нацизм, сказал историк в эфире радио."Молодежь – эта открытая книга, что в ней напишешь, то и будет. Зерна неонацизма могут быть посеяны в тех умах силами, которым это выгодно. О нацизме надо говорить, и этому надо противодействовать", - сказал Медвенский.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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