https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/takie-obstoyatelstva-kvitsiniya-o-gumanitarnoy-missii-abkhazii-na-donbasse-1050252524.html
Такие обстоятельства: Квициния о гуманитарной миссии Абхазии на Донбассе
Такие обстоятельства: Квициния о гуманитарной миссии Абхазии на Донбассе
Два года проходит специальная военная операции России на Украине. Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса, жители и выходцы из Абхазии... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T14:36+0300
2024-02-23T14:36+0300
2024-02-23T14:36+0300
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Такие обстоятельства: Квициния о гуманитарной миссии Абхазии на Донбассе
Такие обстоятельства: Квициния о гуманитарной миссии Абхазии на Донбассе
Два года проходит специальная военная операции России на Украине. Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса, жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан. Все это время не ослабевала и гуманитарная помощь новым регионам России. Как осуществлялась гуманитарная миссия в поддержку Донбасса, в эфире радио Sputnik рассказал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния.Он отметил, что посильную помощь, поддержку Абхазия оказывала Донбассу и до начала СВО на Украине, с 2014 года.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, донбасс, гуманитарная помощь, поддержка, подкасты, аудио
абхазия, донбасс, гуманитарная помощь, поддержка, подкасты, аудио
Два года проходит специальная военная операции России на Украине. Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса, жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан. Все это время не ослабевала и гуманитарная помощь новым регионам России. Как осуществлялась гуманитарная миссия в поддержку Донбасса, в эфире радио Sputnik
рассказал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния.
Он отметил, что посильную помощь, поддержку Абхазия оказывала Донбассу и до начала СВО на Украине, с 2014 года.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.