Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-37-gruppovykh-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-1050256776.html
ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T20:21+0300
2024-02-23T20:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041487609_0:109:2823:1697_1920x0_80_0_0_2e80f9222a3695576503d4d626c30081.jpg
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, доложило министерство.Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041487609_209:0:2614:1804_1920x0_80_0_0_68f89ba8bbd77885247217efccc273fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация
спецоперация

ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины

20:21 23.02.2024
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПразднование Дня танкиста в Мурманской области
Празднование Дня танкиста в Мурманской области - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, доложило министерство.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0