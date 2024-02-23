https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-37-gruppovykh-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-1050256776.html
ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и... 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T20:21+0300
2024-02-23T20:21+0300
2024-02-23T20:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, доложило министерство.Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
ВС России за неделю нанесли 37 групповых ударов по объектам ВПК Украины
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. ВС России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, доложило министерство.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.