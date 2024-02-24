https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/bzhaniya-o-kontserte-dueta-piano-duo-k-8-marta-budut-vsemi-lyubimye-melodii-iz-kino---1050220697.html

Бжания о концерте дуэта "Piano Duo" к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино

Бжания о концерте дуэта "Piano Duo" к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино

Фортепианный дуэт "Piano Duo" с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к... 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T14:00+0300

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Бжания о концерте дуэта «Piano Duo» к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино Бжания о концерте дуэта «Piano Duo» к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино

Фортепианный дуэт "Piano Duo" с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к празднику 8 марта. Какие произведения включены в концерт, с кем музыканты разделят сцену и как проходит подготовка к выступлению, в эфире радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.В программе будет самая популярная музыка из известных кинофильмов, сказала Бжания в эфире радио."Будут знакомые, любимые всеми мелодии. Мы решили сделать реверанс в сторону кинохитов. Потрясающая музыка, известных композиторов. На сцене будут выступать наши друзья – государственный камерный оркестр. И мы, и музыканты, очень вдохновлены этой программой и с нетерпением ждем этого концерта", - отметила Бжания.Концерт состоится 7 марта в 18:00 в Госфилармонии. Вход бесплатный.Нинель Бжания сказала, что хочет показать эту программу не только в Сухуме."У нас есть два цифровых рояля, и мы хотим их повезти в районы, там, где люди лишены каких-то концертов, пусть это будет село, но главное, чтоб была сцена", - отметила она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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