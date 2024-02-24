https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/bzhaniya-o-kontserte-dueta-piano-duo-k-8-marta-budut-vsemi-lyubimye-melodii-iz-kino---1050220697.html
Бжания о концерте дуэта "Piano Duo" к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино
Бжания о концерте дуэта "Piano Duo" к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино
Фортепианный дуэт "Piano Duo" с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к... 24.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-24T14:00+0300
2024-02-24T14:00+0300
2024-02-24T14:00+0300
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Бжания о концерте дуэта «Piano Duo» к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино
Бжания о концерте дуэта «Piano Duo» к 8 марта: будут всеми любимые мелодии из кино
Фортепианный дуэт "Piano Duo" с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к празднику 8 марта. Какие произведения включены в концерт, с кем музыканты разделят сцену и как проходит подготовка к выступлению, в эфире радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.В программе будет самая популярная музыка из известных кинофильмов, сказала Бжания в эфире радио."Будут знакомые, любимые всеми мелодии. Мы решили сделать реверанс в сторону кинохитов. Потрясающая музыка, известных композиторов. На сцене будут выступать наши друзья – государственный камерный оркестр. И мы, и музыканты, очень вдохновлены этой программой и с нетерпением ждем этого концерта", - отметила Бжания.Концерт состоится 7 марта в 18:00 в Госфилармонии. Вход бесплатный.Нинель Бжания сказала, что хочет показать эту программу не только в Сухуме."У нас есть два цифровых рояля, и мы хотим их повезти в районы, там, где люди лишены каких-то концертов, пусть это будет село, но главное, чтоб была сцена", - отметила она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, концерты, министерство культуры абхазии, филармония, аудио
подкасты, концерты, министерство культуры абхазии, филармония, аудио
Фортепианный дуэт "Piano Duo" с участием Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба представит новую программу, приуроченную к празднику 8 марта. Какие произведения включены в концерт, с кем музыканты разделят сцену и как проходит подготовка к выступлению, в эфире радио Sputnik рассказала Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.
В программе будет самая популярная музыка из известных кинофильмов, сказала Бжания в эфире радио.
"Будут знакомые, любимые всеми мелодии. Мы решили сделать реверанс в сторону кинохитов. Потрясающая музыка, известных композиторов. На сцене будут выступать наши друзья – государственный камерный оркестр. И мы, и музыканты, очень вдохновлены этой программой и с нетерпением ждем этого концерта", - отметила Бжания.
Концерт состоится 7 марта в 18:00 в Госфилармонии. Вход бесплатный.
Нинель Бжания сказала, что хочет показать эту программу не только в Сухуме.
"У нас есть два цифровых рояля, и мы хотим их повезти в районы, там, где люди лишены каких-то концертов, пусть это будет село, но главное, чтоб была сцена", - отметила она.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.