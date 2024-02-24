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Глава Ткуарчалского района отчитался президенту об итогах года
Глава Ткуарчалского района отчитался президенту об итогах года
Аслан Бжания на встрече с Исилором Дочия подчеркнул важность эффективного использования госсредств. 24.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-24T23:02+0300
2024-02-24T23:02+0300
2024-02-24T23:02+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Доходная часть бюджета Ткуарчалского района в 2023 году перевыполнена на 2,5%, доложил президенту Аслану Бжания глава района Исидор Дочия. По словам Дочия, увеличение доходной и расходной частей бюджета Ткуарчалского района в прошлом году связано с отчислениями от Рицинского нацпарка и Новоафонской пещера. Туробъекты в 2023-м отчисляли в доход районного бюджета по 50 рублей с каждого реализованного билета. В сумме за год – 29,6 миллиона рублей. Глава администрации также рассказал Аслану Бжания о состоянии сельского хозяйства в районе. По его словам, за год здесь по целевой программе развития сельского хозяйства реализовали восемь сельхоз проектов на общую сумму 2,7 миллиона рублей. В том числе: ⠀ Также в селе Речху предприниматель открыл форелевое хозяйство. Он вложил в проект 150 миллионов рублей.
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абхазия, президент, аслан бжания, ткуарчальский район
абхазия, президент, аслан бжания, ткуарчальский район
Глава Ткуарчалского района отчитался президенту об итогах года
Аслан Бжания на встрече с Исилором Дочия подчеркнул важность эффективного использования госсредств.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Доходная часть бюджета Ткуарчалского района в 2023 году перевыполнена на 2,5%, доложил президенту Аслану Бжания глава района Исидор Дочия.
При плане 311,8 миллиона рублей фактически поступило 319,7 миллиона рублей.
По словам Дочия, увеличение доходной и расходной частей бюджета Ткуарчалского района в прошлом году связано с отчислениями от Рицинского нацпарка и Новоафонской пещера. Туробъекты в 2023-м отчисляли в доход районного бюджета по 50 рублей с каждого реализованного билета. В сумме за год – 29,6 миллиона рублей.
Глава администрации также рассказал Аслану Бжания о состоянии сельского хозяйства в районе. По его словам, за год здесь по целевой программе развития сельского хозяйства реализовали восемь сельхоз проектов на общую сумму 2,7 миллиона рублей. В том числе: ⠀
три проекта по животноводству, 1,5 миллиона рублей;
два проекта по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 700 тысяч рублей;
два – по приобретению средств малой механизации, 295 тысяч рублей;
один – по птицеводству, 290 тысяч рублей. ⠀ ⠀
Также в селе Речху предприниматель открыл форелевое хозяйство. Он вложил в проект 150 миллионов рублей.