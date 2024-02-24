https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/glava-tkuarchalskogo-rayona-otchitalsya-prezidentu-ob-itogakh-goda-1050262303.html

Глава Ткуарчалского района отчитался президенту об итогах года

Глава Ткуарчалского района отчитался президенту об итогах года

Аслан Бжания на встрече с Исилором Дочия подчеркнул важность эффективного использования госсредств. 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T23:02+0300

2024-02-24T23:02+0300

2024-02-24T23:02+0300

в абхазии

абхазия

президент

аслан бжания

ткуарчальский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/18/1050262124_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_46821ea6efc488a385568219a5320e01.jpg

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Доходная часть бюджета Ткуарчалского района в 2023 году перевыполнена на 2,5%, доложил президенту Аслану Бжания глава района Исидор Дочия. По словам Дочия, увеличение доходной и расходной частей бюджета Ткуарчалского района в прошлом году связано с отчислениями от Рицинского нацпарка и Новоафонской пещера. Туробъекты в 2023-м отчисляли в доход районного бюджета по 50 рублей с каждого реализованного билета. В сумме за год – 29,6 миллиона рублей. Глава администрации также рассказал Аслану Бжания о состоянии сельского хозяйства в районе. По его словам, за год здесь по целевой программе развития сельского хозяйства реализовали восемь сельхоз проектов на общую сумму 2,7 миллиона рублей. В том числе: ⠀ Также в селе Речху предприниматель открыл форелевое хозяйство. Он вложил в проект 150 миллионов рублей.

абхазия

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, президент, аслан бжания, ткуарчальский район