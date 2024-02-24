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Инал Ардзинба встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном
Инал Ардзинба встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном
Поездка Инала Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала спецоперации. 24.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-24T17:44+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщил медиацентр министерства иностранных дел республики. Министр передал теплые пожелания от президента Аслана Бжания.Поездка Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала СВО. Глава МИД Абхазии также встретился с командиром спецназа "Ахмат", Героем России Апти Алаудиновым, участниками и ветеранами спецоперации. Министр пожелал скорейшего достижения целей СВО.
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абхазия, россия, чечня, спецоперация
абхазия, россия, чечня, спецоперация
Инал Ардзинба встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном
Поездка Инала Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала спецоперации.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщил медиацентр министерства иностранных дел республики.
Министр передал теплые пожелания от президента Аслана Бжания.
Поездка Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала СВО. Глава МИД Абхазии также встретился с командиром спецназа "Ахмат", Героем России Апти Алаудиновым, участниками и ветеранами спецоперации. Министр пожелал скорейшего достижения целей СВО.