https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/inal-ardzinba-vstretilsya-s-ramzanom-kadyrovym-v-groznom-1050260081.html

Инал Ардзинба встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном

Инал Ардзинба встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном

Поездка Инала Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала спецоперации. 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T17:44+0300

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2024-02-24T17:44+0300

абхазия

россия

чечня

спецоперация

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщил медиацентр министерства иностранных дел республики. Министр передал теплые пожелания от президента Аслана Бжания.Поездка Ардзинба в Грозный приурочена к годовщине начала СВО. Глава МИД Абхазии также встретился с командиром спецназа "Ахмат", Героем России Апти Алаудиновым, участниками и ветеранами спецоперации. Министр пожелал скорейшего достижения целей СВО.

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абхазия, россия, чечня, спецоперация