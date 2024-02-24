https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/lev-kvitsiniya-rasskazal-o-podderzhke-donbassa--1050259778.html

Лев Квициния рассказал о поддержке Донбасса

Лев Квициния рассказал о поддержке Донбасса

Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния, в интервью радио Sputnik рассказал о гуманитарной миссии на... 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T17:35+0300

2024-02-24T17:35+0300

2024-02-24T17:35+0300

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Абхазия начала оказывать помощь Донбассу в 2014 году, когда начались боевые действия, оттуда стали вывозить беженцев. Об этом рассказал спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния."Мы ездили в детские сады, школы где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Главы районов понимают где больше сложностей, они подсказывали, и мы приезжали, для детей это было огромной радостью, это просто надо было видеть, как они радовались", - отметил он.Кроме того, абхазские спасатели работали при разборе завалов после обстрела Донбасса. Поддержку со стороны Абхазии жители Донбасса высоко ценят, подчеркнул спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами.

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